"ميتا" تعتزم زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بعد النتائج القياسية

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس الأميركية للتكنولوجيا مساء أمس تحقيق نتائج أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل الأداء القوي لإيرادات الإعلانات على منصتي فيسبوك وإنستجرام. كما أعلنت اعتزامها زيادة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وزادت إيرادات ميتا ربع السنوية بنسبة 22% إلى 5ر47 مليار دولار في حين زاد صافي أرباحها بنسبة 36% إلى 3ر18 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين.

وقالت ميتا إنها تتوقع استثمار 66 مليار دولار على الأقل في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، مع الإبقاء على الحد الأقصى المتوقع للاستثمارات عند مستوى 72 مليار دولار.

ومنذ 3 أشهر كانت الشركة تتوقع استثمار 64 مليار دولار كحد أدنى في مجالات الذكاء الاصطناعي. ويستهدف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة التفوق على الشركات المنافسة مثل جوجل وأوبن أيه.آي وإكس.أيه.آي التابعة للملياردير إيلون ماسك في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع ميتا تحقيق إيرادات تتراوح بين 5ر47 و5ر50 مليار دولار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين تحوم توقعات المحللين حول 46 مليار دولار فقط. وارتفع سعر سهم ميتا بأكثر من 10% بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس.