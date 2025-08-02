«جوجل» تطلق «Deep Think» لعامة المستخدمين

أعلنت شركة «جوجل» عن الإتاحة العامة لنموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث «Deep Think»، الذي يوصف بقدراته المتقدمة في التفكير المنطقي والاستدلال، وذلك ضمن تطبيق «Gemini» للمشتركين في خطة «AI Ultra».

ويتميز النموذج الجديد، وهو جزء من سلسلة «Gemini 2.5»، بآلية عمل تعتمد على تقنيات «التفكير المتوازي»، مما يسمح له بتوليد ومعالجة أفكار متعددة في آن واحد.

ووفقاً لـ «جوجل»، فقد تفوق «Deep Think» في اختبارات مرجعية متعددة على نماذج منافسة رائدة مثل «OpenAI o3» و«Grok 4». والنموذج الجديد متعدد الوسائط، قادر على تحليل النصوص والصور والصوت، ويستند إلى نسخة سابقة حققت أداء متقدماً يعادل مستوى الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات.

ورغم أن الإصدار المتاح للعامة حالياً مصنف في مستوى الميدالية البرونزية، إلا أنه يمتاز بكفاءة وسرعة محسنة تجعله ملائماً للاستخدام اليومي. ويأتي هذا الطرح بعد فترة اختبار محدودة، وكشفت عنه الشركة لأول مرة خلال مؤتمر «Google I/O» الأخير.