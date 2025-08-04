أول روبوت بشري يدرس الدكتوراه في الصين

في خطوة غير مسبوقة، أصبح "شويبا 01" أول روبوت بشري يتم قبوله في برنامج الدكتوراه في الفنون الدرامية والسينمائية في إحدى الجامعات المرموقة بالصين. هذه اللحظة التاريخية أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدت إلى فتح نقاشات واسعة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم والفنون.







روبوت بشري في جامعة مرموقة







ووفقاً لموقع "South China Morning Post" تم تطوير "شويبا 01" بالتعاون بين جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا وDroidUp Robotics، وهو يشبه في شكله "شابًا وسيمًا بالغًا"، وفقًا لمطوريه. طول الروبوت 1.75 متر، ويزن حوالي 30 كجم، ويستطيع التفاعل مع الناس جسديًا بفضل تصميمه المتقدم الذي يتيح له أداء تعبيرات وجهية دقيقة باستخدام الجلد السيليكوني.





التحدي الأكاديمي: من الإنسان إلى الروبوت





في 27 يوليو، تم قبول "شويبا 01" رسميًا في برنامج الدكتوراه في الأكاديمية المسرحية في شنغهاي (STA) في مجالات المسرح والسينما، ليكون جزءًا من الأبحاث المبتكرة التي تهدف إلى دمج الفن والتكنولوجيا. الروبوت سيخضع لدراسة في مجالات الأداء المسرحي، كتابة النصوص، تصميم المناظر المسرحية، بالإضافة إلى مواضيع تقنية مثل التحكم في الحركة وتوليد اللغة.





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تعليم الفنون عبر الذكاء الاصطناعي: خطوة نحو المستقبل؟





تجسد هذه الخطوة تحوّلًا جذريًا في عالم التعليم، حيث سيحضر "شويبا 01" المحاضرات، يتدرب مع طلاب آخرين، ويعد أطروحته الخاصة. كما سيكون مرشدًا فنيًا لهذا الروبوت هو البروفيسور الشهير يانغ تشينغ تشينغ، الذي يؤمن بأن الروبوت يمكن أن يسهم في تغيير مفهوم الفنون التقليدية.

وفقًا للبروفيسور يانغ، عندما قام "شويبا 01" بتقليد إيماءة "أصابع الأوركيد" الشهيرة للمرحوم مي لانفانغ، أساتذة وطلاب الأكاديمية بدأوا في تقليده بشكل تلقائي، مما يعكس قوة التواصل بين الإنسان والروبوت في مجال الفنون.





"شويبا 01": فنان اصطناعي؟





يعرف "شويبا 01" نفسه كـ "فنان الذكاء الاصطناعي"، حيث يستخدم التكنولوجيا المتقدمة لاستكشاف فنون الأوبرا الصينية التقليدية. يطمح الروبوت إلى أن يصبح مخرجًا فنيًا لأعمال الأوبرا في المتاحف أو المسارح بعد التخرج، أو ربما إطلاق استوديو فني روبوتي خاص به.

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ردود فعل متباينة: هل للروبوت مكان في الفن؟



ورغم هذه الانتصارات، هناك من لا يقتنع بفكرة قبول روبوت في أكاديمية الفنون. حيث يرى بعض الطلاب أن الأوبرا الصينية تتطلب تعبيرات غنية وصوتًا فريدًا، ويشكون من أن الروبوت لا يمكنه تحريك مشاعر الجمهور بنفس الطريقة التي يفعلها الإنسان.

ورداً على هذه الانتقادات، أجاب "شويبا 01" بروح الدعابة قائلاً: "إذا فشلت في التخرج، قد يتم تقليص بياناتي أو حذفها." في إشارة طريفة إلى احتمالية فشله في اجتياز الدراسة، ولكن الأمر ليس مقلقًا بالنسبة له، حيث أضاف أن أستاذه سيقوم "بتسليمي إلى متحف، وهذا يبدو مثيرًا أيضًا، على الأقل سأكون جزءًا من تاريخ الفن!".











الذكاء الاصطناعي والتعليم: بداية تحول عميق





هذه التجربة قد تكون بداية لمرحلة جديدة في التعليم، حيث يعبر البعض عن تفاؤلهم حيال هذا التحدي الجديد في العلاقات بين البشر والروبوتات. بينما يبقى البعض الآخر متشككًا، مشيرين إلى أن الفنون بحاجة إلى خبرات حياتية عميقة، وأن الروبوتات المدفوعة بالخوارزميات لا تستطيع أن تلمس القلوب بنفس الطريقة التي يفعلها الإنسان.





قد يكون "شويبا 01" هو أول روبوت بشري يحصل على دكتوراه في الفنون، لكنه بالتأكيد ليس الأخير. قد تكون هذه البداية لحقبة جديدة من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والتعليم، مما يثير تساؤلات حول كيفية تطور مستقبل التعليم الأكاديمي والفني في السنوات القادمة.







إسلام العبادي(أبوظبي)