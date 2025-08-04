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الذكاء الاصطناعي

ابتكار عطر  بمساعدة الذكاء الاصطناعي

ابتكار عطر  بمساعدة الذكاء الاصطناعي
4 أغسطس 2025 17:25

تمكن طلاب روس في جامعة إنوبوليس من ابتكار عطر فريد بمساعدة الذكاء الاصطناعي باسم SD -1 في إطار مشروعهم AI Spirit، حيث قاموا من خلال شبكة عصبية طوّرها خبراء الجامعة بدراسة 40 ألف تركيبة عطرية، إلى جانب تقييمات قدّمها صانعو العطور المحترفون.
وبعد تحليل هذه البيانات، تمكنت الشبكة من توليد تركيبات فريدة قد تثير اهتمام جمهور واسع.
ويخطط فريق المبتكرين في المستقبل القريب لإطلاق سلسلة محدودة من معطرات الجو والعطر، إلى جانب تطوير عطور مخصصة بطلب من علامات تجارية مختلفة.
كما يدرس الفريق إمكانية ابتكار عطور خاصة تلائم أذواق شريحة واسعة من المستهلكين.

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المصدر: وام
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