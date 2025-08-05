محرك بحث ذكي جديد يشعل سباق الذكاء الاصطناعي وينافس تشات جي بي تي

في خطوة مفاجئة، كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل تعمل داخليًا على تطوير تجربة بحث جديدة تشبه ChatGPT، تهدف إلى توليد إجابات فورية للمستخدمين. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الشركة للحاق بمنافسيها مثل جوجل ومايكروسوفت وOpenAI، بعد غيابها النسبي عن السباق المحموم في عالم الذكاء الاصطناعي.





فريق "AKI" يقود المشروع



المشروع الجديد تقوده وحدة داخلية في آبل تُعرف باسم فريق الإجابات والمعرفة والمعلومات (AKI)، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير منتجات ذكاء اصطناعي خاصة بأجهزة الشركة.



وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن آبل تطور ما يُسمى "محرك الإجابة"، وهو خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع معلومات من الإنترنت لتوليد ردود فورية على أسئلة المستخدمين، مع احتمالية طرح تطبيق مستقل لهذه الخدمة مستقبلًا.

هذا المحرك يمكن أن يُدمج مع سيري وسبوتلايت وسفاري، ليحوّل تجربة البحث التقليدية إلى تجربة أكثر ذكاء وسرعة.





آبل ومحاولات اللحاق بالسباق العالمي



في الوقت الذي استثمرت فيه شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وxAI التابعة لإيلون ماسك مليارات الدولارات في تطوير الذكاء الاصطناعي، بقيت آبل متحفظة، مفضلةً التعاون مع OpenAI بدلًا من بناء نموذج ضخم خاص بها منذ البداية.

ومع إطلاق iPhone 16، قدمت الشركة خدمة Apple Intelligence للمساعدة في توليد النصوص وتحرير الصور وتلخيص المحتوى، لكن التجربة وُصفت بأنها محدودة وبطيئة في الانتشار.



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تحركات استراتيجية لفك الارتباط مع جوجل



التقارير أشارت أيضًا إلى أن آبل كانت تدرس الاستحواذ على شركة Perplexity، التي تنافس جوجل بمحرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة إن تمت ستعزز موقع آبل في سوق البحث وتقلل اعتمادها على جوجل.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل تجني نحو 20 مليار دولار سنويًا من شراكتها مع جوجل التي تجعل محركها الافتراضي على أجهزة آبل. لكن هذا الاتفاق أصبح مهددًا بعد حكم قضائي ضد جوجل بتهمة الاحتكار في البحث الإلكتروني.

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نحو منافسة جديدة في عالم البحث الذكي



إن نجاح آبل في تطوير محرك بحث ذكي مستقل قد يغيّر خريطة المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي عالميًا.

ففي حال تمكنت الشركة من تقليل اعتمادها على جوجل، فقد تدخل مرحلة جديدة تجعلها لاعبًا رئيسيًا في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يشتعل يومًا بعد يوم.



إسلام العبادي(أبوظبي)