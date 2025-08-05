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الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يزاحم المبرمجين.. أم يمهّد لمستقبلهم؟

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
5 أغسطس 2025 23:49

في ظل التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي، تتغير ملامح مهنة تطوير البرمجيات بشكل جذري. المهام التي كانت يومًا ما حجر الأساس للمطورين المبتدئين، مثل كتابة السكربتات التكرارية، تخطيطات HTML، أو إعداد بيئات DevOps البسيطة باتت تنفَّذ بدقة وسرعة من خلال أدوات ذكية مثل ChatGPT وGitHub Copilot وAmazon CodeWhisperer.
هذه ليست مجرد قفزة في السرعة والكفاءة، بل تحوّل بنيوي في جوهر العمل. فماذا يعني ذلك للمبرمجين الجدد؟ وكيف سينعكس على مستقبل صناعة البرمجيات ككل؟

نهاية المستوى التمهيدي في البرمجة
على مدى عقود، اتبعت مهنة البرمجة مسارًا تدريجيًا واضحًا: يبدأ المطورون بتعلم الأساسيات، ثم ينتقلون إلى تنفيذ صفحات بسيطة وحل مشكلات تقنية محدودة، وصولًا إلى بناء الأنظمة المعقدة وتولي مسؤوليات قيادية.
اليوم، بات هذا السلم المهني مهتزًا من قاعدته. الذكاء الاصطناعي قادر على إنجاز معظم المهام المخصصة للمبتدئين، ما يرفع سقف التوقعات من المبرمجين الجدد ويضعهم مباشرة في مواجهة تحديات كانت تتطلب سنوات من الخبرة.
وقد تناول مقال نشره موقع «VentureBeat» هذه الظاهرة بوضوح، مسلطًا الضوء على التحول الجذري في دور المطور، من مجرد كاتب للشيفرات إلى مشرف وموجه للذكاء الاصطناعي، يمتلك فهماً أعمق للنظام والمهام التي ينبغي تسخير الآلة لتنفيذها بكفاءة.
كما لم يعد الأمر يقتصر على كتابة كود، بل يشمل فهم الأنظمة وتحليل المشكلات والتعاون مع الذكاء الاصطناعي كشريك حقيقي، وهو أمر كان يتطلب سابقًا سنوات من الخبرة.

لا تتجاوز التعلم اليدوي
الاعتماد المبكر على الذكاء الاصطناعي قد يُضعف فهم المطورين الجدد لجوهر البرمجة. فبينما يبدو الإنجاز السريع مغريًا، فإن التخلي عن العمل اليدوي في المراحل الأولى يحرم المتعلم من اكتساب المعرفة العميقة اللازمة لتوجيه الذكاء الاصطناعي لاحقًا، بدلاً من أن يُستبدل به.
في المستقبل، لن يُقاس المطور بقدرته على كتابة الشيفرة فقط، بل بقدرته على تحديد ما يجب بناؤه، ولماذا، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجازه بأفضل صورة ممكنة.

تحول جذري في هيكلة الفرق
الأمر لا يقتصر على المبرمجين فقط، بل يشمل فريق العمل بأكمله. الأدوار الوظيفية التقليدية مثل مطور الواجهة، مطور الخلفية، مهندس DevOps، ومختبر الجودة بدأت تتداخل. وقد يصبح من المعتاد قريبًا أن يُدير مطور واحد خط إنتاج برمجي كامل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
هذا يعني تقليص الحاجة إلى فرق كبيرة، ويقلل من الوقت المهدر في التنسيق، ويزيد من الإنتاجية الفردية. لكن لا يعني ذلك نهاية العمل الجماعي، بل إعادة تعريفه: التركيز سيكون على الرؤية الاستراتيجية، توجيه المنتج، وضمان الاستخدام الفعّال والمسؤول للأدوات الذكية.

المبرمج الجديد: مهارات هجينة
في غضون خمس إلى سبع سنوات، من المرجح أن تتغير صورة «المبرمج» التقليدية. سيظهر جيل جديد من أصحاب الأدوار الهجينة: مطورون يجمعون بين البرمجة، التصميم، والتفكير المنتجّي. جوهر عملهم لن يكون كتابة الكود، بل تحويل الأفكار إلى منتجات، باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة إبداع أو حتى شريك في التنفيذ.
المعرفة التقنية ستبقى ضرورية، لكنها وحدها لن تكفي. سيكون من المهم أيضًا فهم تجربة المستخدم، ومهارات التفكير الاستراتيجي، والقدرة على إدارة مخرجات الذكاء الاصطناعي بذكاء وفعالية.

التغيير فرصة لا تهديد
رغم أن هذا التحول قد يبدو مربكًا للبعض، إلا أنه يفتح الباب أمام المبدعين ومن يمتلكون مهارة حل المشكلات. المشهد يتغير، لكن من يمتلك القدرة على التكيف، سيجد فيه فرصًا أكبر من التحديات.
زوال المهام الروتينية لا يعني نهاية التعلم، بل دعوة لإعادة تعريف المهارات التي يجب تطويرها، وطريقة هيكلة الفرق، ومفهوم المطور الناجح.
في النهاية، وبدلًا من مقاومة التغيير أو الحنين إلى مراحل العمل التقليدية، يجب أن تركز صناعة البرمجة على تنمية المهارات التي لا يمكن للآلات أن تستبدلها، على الأقل في الوقت الحالي. المطلوب هو تبنّي نموذج تعاوني، يعمل فيه الإنسان مع الذكاء الاصطناعي كشريك لا كمنافس.

أسامة عثمان (أبوظبي)

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