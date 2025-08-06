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الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يكشف لغز اختفاء متسلق في جبل مونفيزو بعد عام من الغموض

الذكاء الاصطناعي يكشف لغز اختفاء متسلق في جبل مونفيزو بعد عام من الغموض
6 أغسطس 2025 11:18

بعد نحو عام من الغموض، كُشف لغز اختفاء المتسلق الإيطالي نيكولا إيفالدو البالغ من العمر 64 عامًا، الذي فُقد في سبتمبر 2024 خلال رحلته إلى الجهة الشمالية من جبل مونفيزو، أعلى قمة في سلسلة جبال كوتيان الألبية شمال إيطاليا. عملية العثور على جثته جاءت بعد استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي وطائرات مسيّرة نجحت في تحديد موقعه بدقة وسط التضاريس الوعرة.

 

ووفقاً لموقع "wired" كان إيفالدو قد فُقد في سبتمبر 2024 أثناء تسلّقه الجهة الشمالية من جبل مونفيزو، أعلى قمة في سلسلة جبال كوتيان الألبية شمال إيطاليا. وشاركت في عمليات البحث الهيئة الوطنية للإنقاذ الجبلي والكهوفي (CNSAS)، التي استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد خوذة المتسلق في الصور الجوية.

 

 


تقنيات متقدمة ترصد أدق التفاصيل من السماء

جرى التقاط 2600 صورة جوية بواسطة طائرتين مسيرتين على ارتفاع نحو 50 مترًا، وتمت معالجتها في فترة وجيزة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي متخصص، تمكن من تحديد نقاط غير اعتيادية في الصور، ما أدى إلى رصد موقع الخوذة، وبالتالي تحديد موقع الجثة على ارتفاع 3150 مترًا، أسفل الجهة الشمالية من الجبل.


 

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رحلة بحث في ظروف صعبة


استمرت العملية أقل من ثلاثة أيام، وشملت البحث والتحقق من الصور واستدعاء فرق الإنقاذ، مع توقف مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية. وشاركت في العملية فرق فنية وطيارو درون إلى جانب خبراء في الإنقاذ الجبلي، واستُخدم لاحقًا مروحية تابعة لجهاز الإطفاء لنقل الجثة.

تأتي هذه الحادثة في سياق تطوير الهيئة الإيطالية لأساليب البحث والإنقاذ باستخدام الطائرات المسيرة والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي تشمل تحليلات حرارية وتحديد الأشكال، بهدف تسريع عمليات الإنقاذ وتقليل المخاطر على عناصر الفرق الميدانية.


إسلام العبادي(أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
إيطاليا
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