"Genie 3" من جوجل.. يفتح أبواباً جديدة في التعليم والألعاب والتصميم الافتراضي

في خضم السباق العالمي نحو تطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز حدود التخصصات الضيقة، تبرز شركة"جوجل ديب مايند" مرة أخرى كلاعب رئيسي بإطلاقها نموذجها الثوري الجديد: Genie 3.

هذا النموذج لا يكتفي بمحاكاة البيئات أو توليد الفيديوهات، بل يُقدّم تجربة تفاعلية واقعية تُمكّن الوكلاء الذكيين من "العيش" داخل عوالم افتراضية، وفهمها، والتعلّم منها، كل ذلك انطلاقًا من وصف نصّي بسيط.

وبينما تتجه أنظار العالم نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، يأتي Genie 3 ليكون خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث يجمع بين الفهم، والتفاعل، والابتكار الذاتي ضمن بيئة ديناميكية ومفتوحة.

في هذا المقال، نستعرض أبرز قدرات Genie 3، ومميزاته مقارنة بالإصدارات السابقة، والفرص الكبيرة التي يفتحها في التعليم، والألعاب، والتقنيات المستقبلية.

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شركة"جوجل ديب مايند"، التابعة لشركة جوجل، كشفت عن نموذجها الجديد Genie 3، وهو من نماذج "العالم التفاعلي". ويعد أحدث نموذج أساسي لمحاكاة العالم، يُمكن استخدامه لتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي متعددي الأغراض..

وتصف "ديب مايند" هذا الابتكار بأنه خطوة محورية نحو تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أي الذكاء الذي يحاكي القدرات البشرية الشاملة.

قال شلومي فروختر، مدير الأبحاث في "ديب مايند"، إن "Genie 3" هو أول نموذج عالم تفاعلي لحظي للأغراض العامة، له تطبيقات واعدة في مجالات التعليم، والألعاب، وتصميم النماذج الأولية للأفكار الإبداعية، لكن القدرة الحقيقية للنموذج ستتجلى في تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي على مهام عامة، وهو ما اعتبره خطوة أساسية للوصول إلى الذكاء العام الاصطناعي. بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأكد مدير الأبحاث في "ديب مايند" أن "Genie 3" هو أول نموذج عالمي تفاعلي يعمل في الزمن الحقيقي. لقد تجاوز النماذج الضيقة السابقة، ولا يقتصر على بيئة واحدة، بل يمكنه توليد عوالم واقعية وخيالية وكل ما بينهما".

قدرات توليد الفيديو والبيئات

باستخدام طلب نصي بسيط، يُمكن لـ"Genie 3" توليد عدة دقائق من بيئات تفاعلية ثلاثية الأبعاد بدقة 720 بكسل بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وهي قفزة كبيرة من 10 ثوانٍ إلى 20 ثانية كان يُمكن لـ "Genie 2" إنتاجها.توليد أحداث ديناميكية داخل العالم اعتمادًا على تغييرات بسيطة في النصوص المدخلة.

كما يمكنه الاحتفاظ بالذاكرة البصرية لما سبق توليده، مما يجعل المحاكاة أكثر اتساقًا وواقعية، بالرغم من أن هذه القدرة لم تُبرمج بشكل مباشر.

ويتميز النموذج أيضاً بقدرة على إنشاء أحداث عالمية يمكن التحكم بها عبر المدخلات النصية، أي إمكانية تغيير العالم المُنشأ بالفعل باستخدام طلب نصي.









التطبيقات المحتملة

يشير الباحثون إلى أن Genie 3 يُمكن استخدامه في التعليم التفاعلي، من خلال محاكاة مفاهيم معقدة داخل بيئات افتراضية. وأيضاً في الألعاب، لتصميم عوالم متكاملة بناءً على أوصاف نصية فقط.

كما يمكن استخدامه في تصميم النماذج الأولية الإبداعية (Prototyping) في مجالات مثل الفنون، التصميم، أو التدريب المهني.

ما هو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)؟

الذكاء الاصطناعي العام (AGI) هو نوع متقدّم من الذكاء الاصطناعي يتمتّع بقدرة شبيهة بالبشر على الفهم والتعلّم والتكيّف وحل المشكلات عبر مختلف المجالات دون أن يكون مقيّدًا بمهمة محددة.

وعلى عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي (الذي يُبرمج لأداء مهام محددة مثل الترجمة أو التوصية)، فإن AGI يستطيع نقل المعرفة بين السياقات، واتخاذ قرارات مستقلة، والتعامل مع مواقف جديدة غير مسبوقة — تمامًا كما يفعل الإنسان.

يُعدّ الوصول إلى AGI الحلم الأكبر في أبحاث الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن يُحدث ثورة في جميع القطاعات من التعليم إلى الطب والاقتصاد.





دور Genie 3 في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام

من جانبه أشار جاك باركر-هولدر، الباحث في فريق "الانفتاح المستمر، بـ"ديب مايند" إلى أن نماذج العالم هي المفتاح الحقيقي للوصول إلى AGI، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوكلاء المجسَّدين، الذين يتطلبون محاكاة دقيقة للعالم الحقيقي".

يشكّل Genie 3 نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث ينتقل بالمفاهيم من مجرد نماذج تحليلية إلى عوالم افتراضية تفاعلية وقابلة للتعلّم والتكيّف. ومن خلال قدرته على محاكاة البيئات الواقعية والخيالية بدقة واتساق، فإنه يفتح آفاقاً جديدة أمام التعليم، الترفيه، والتدريب على المهام المعقّدة.

لكن الأهم من ذلك، أن Genie 3 يُعتبر حجر الأساس في رحلة البشرية نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، حيث يمكن للوكلاء الذكيين أن يتعلّموا ويتصرفوا داخل بيئات قريبة من الواقع من دون تدخل بشري مباشر.

لمياء الصديق (أبوظبي)