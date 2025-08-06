تعاون الذكاء الاصطناعي والبشر يعزز تدريب جراحي الأعصاب

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية جديدة في مجالات التدريب والتعليم، بما في ذلك مجال جراحة الأعصاب. ومع ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أن التدريب بالذكاء الاصطناعي يحقق أفضل النتائج عند دمجه مع التوجيه البشري.

أجرى باحثون في مركز محاكاة جراحة الأعصاب والتعلم بالذكاء الاصطناعي بجامعة ماكغيل الكندية دراسة لاختبار كيفية دمج الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع الافتراضي في تدريب جراحي المخ.

شارك في الدراسة، التي نشرت مجلة "JAMA Surgery" نتائجها، 87 طالب طب من أربع كليات في كيبيك، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: الأولى تلقت تغذية راجعة من الذكاء الاصطناعي فقط، والثانية من مدرب بشري، والثالثة من مدرب بشري مدعوم ببيانات أداء لحظية من الذكاء الاصطناعي.



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تجربة جراحية

لتنفيذ الدراسة، اعتمد الباحثون على محاكاة عمليات جراحية للدماغ باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، حيث قام الذكاء الاصطناعي بمراقبة أداء المتدربين بدقة، وتقديم تغذية راجعة شفهية مستمرة حول كيفية تحسين الأداء وتجنب الأخطاء.

في المقابل، وفّر المدربون البشريون توجيهاً فورياً وملاحظات مباشرة.

وفي المجموعة الثالثة، حصل المدرب البشري على بيانات أداء لحظية من الذكاء الاصطناعي، ما أتاح له تخصيص الملاحظات وربطها بسياق أداء الطالب أثناء التدريب.



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نتائج واعدة

وفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، كشفت النتائج أن الطلاب الذين تلقوا تغذية راجعة مدمجة من مدرب بشري مدعوم ببيانات تحليلية من الذكاء الاصطناعي حققوا أداءً أفضل بكثير من المجموعتين الأخريين، سواء في جودة المهارات الجراحية أو في سرعة اكتسابها ونقلها لمواقف جديدة.

كما أظهرت هذه المجموعة قدرة أكبر على إدارة المخاطر المرتبطة بالنزيف وإصابة الأنسجة، وهما معياران أساسيان لقياس مستوى الخبرة الجراحية.

وأشارت الدراسة إلى أن أنظمة التعليم الذكية يمكنها تقديم تقييمات معيارية تعتمد على البيانات، لكن دمج الخبرة البشرية يعزز التفاعل ويجعل الملاحظات أكثر مرونة وتكيّفاً مع كل متدرب.



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آفاق مستقبلية

رغم أن هذه الدراسة ركزت على تدريب جراحة الأعصاب، إلا أن نتائجها قد تنطبق على مجالات أخرى تتطلب اكتساب مهارات تقنية معقدة في بيئات عالية الضغط.

وقالت بيانكا جيغليو، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "تؤكد نتائجنا على أهمية المدخلات البشرية في التعليم الجراحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فعندما يستخدم المدربون الخبراء بيانات أداء الذكاء الاصطناعي لتقديم تغذية راجعة مخصصة وفورية، يتعلم المتدربون بسرعة أكبر وينقلون مهاراتهم بكفاءة أعلى".

من جهته، قال الدكتور رولاندو ديل مايسترو، جراح الأعصاب والمؤلف المشارك: "الذكاء الاصطناعي لا يحل محل المدربين، بل يعزز دورهم. ومن خلال دمج قدراته التحليلية مع التوجيه الحاسم للمدربين الخبراء، نقترب من إنشاء (غرفة العمليات الذكية) القادرة على تقييم وتدريب المتعلمين وتقليل الأخطاء أثناء العمليات الجراحية".



أمجد الأمين (أبوظبي)