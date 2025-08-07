"أوبن إيه.آي" تطلق جي.بي.تي-5

أطلقت شركة "أوبن إيه.آي"، اليوم الخميس، نموذج الذكاء الاصطناعي جي.بي.تي-5 الذي يمثل الحلقة الأحدث في هذه التكنولوجيا.

وقالت الشركة إن نماذج جي.بي.تي،‭‭ ‬‬التي تطورها أوبن إيه.آي، هي تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعطي القوة الدافعة لروبوت الدردشة (تشاتبوت) الشهير (تشات جي.بي.تي)، وإن جي.بي.تي-5 سيكون متاحا لجميع مستخدمي تشات جي.بي.تي والبالغ عددهم 700 مليون مستخدم.

ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الشركة، التي بدأت حمى الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستظل قادرة على الاستمرار في دفع تطورات تكنولوجية كبيرة تجذب المستخدمين على مستوى المؤسسات لتبرير الاستثمارات المالية الهائلة التي تضخها للوصول لهذه التحديثات.

وحرصت "أوبن إيه.آي" على تأكيد إمكانيات جي.بي.تي-5 بالنسبة للمؤسسات. فبالإضافة إلى تطوير البرمجيات، قالت الشركة إن نموذج جي.بي.تي-5 متميز في الكتابة والاستفسارات المتعلقة بالصحة والتمويل.