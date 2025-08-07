الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"أوبن إيه.آي" تطلق جي.بي.تي-5

شعار شركة "أوبن إيه آي"
7 أغسطس 2025 22:58

أطلقت شركة "أوبن إيه.آي"، اليوم الخميس، نموذج الذكاء الاصطناعي جي.بي.تي-5 الذي يمثل الحلقة الأحدث في هذه التكنولوجيا.
وقالت الشركة إن نماذج جي.بي.تي،‭‭ ‬‬التي تطورها أوبن إيه.آي، هي تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعطي القوة الدافعة لروبوت الدردشة (تشاتبوت) الشهير (تشات جي.بي.تي)، وإن جي.بي.تي-5 سيكون متاحا لجميع مستخدمي تشات جي.بي.تي والبالغ عددهم 700 مليون مستخدم.
ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الشركة، التي بدأت حمى الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستظل قادرة على الاستمرار في دفع تطورات تكنولوجية كبيرة تجذب المستخدمين على مستوى المؤسسات لتبرير الاستثمارات المالية الهائلة التي تضخها للوصول لهذه التحديثات.
وحرصت "أوبن إيه.آي" على تأكيد إمكانيات جي.بي.تي-5 بالنسبة للمؤسسات. فبالإضافة إلى تطوير البرمجيات، قالت الشركة إن نموذج جي.بي.تي-5 متميز في الكتابة والاستفسارات المتعلقة بالصحة والتمويل.

أخبار ذات صلة
ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون
تطوير طريقة لتعليم الذكاء الاصطناعي كتابة تقارير أشعة سينية بدقة
المصدر: رويترز
أوبن إي آي
الذكاء الاصطناعي
تشات جي بي تي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
علوم الدار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
اليوم 19:34
الرئيس الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي
الأخبار العالمية
تركيا وسوريا تتعهدان بتعميق علاقاتهما
اليوم 23:51
التنكس البقعي من أبرز أسباب فقدان البصر مع التقدم في العمر - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون
اليوم 23:45
صورة بالأشعة السينية
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة لتعليم الذكاء الاصطناعي كتابة تقارير أشعة سينية بدقة
اليوم 23:33
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه.آي" تطلق جي.بي.تي-5
اليوم 22:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©