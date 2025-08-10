الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"جوجل" تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة "جولز"

"جوجل" تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة "جولز"
10 أغسطس 2025 10:12

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية "جوجل" رسمياً عن الإطلاق الكامل لوكيل الذكاء الاصطناعي للبرمجة "جولز"، وهو أداة تعمل على إصلاح وتحديث الأكواد البرمجية بشكل مستقل، مما يسمح للمطورين بالتركيز على مهام أخرى.

ويعمل "جولز" بشكل غير متزامن بالاعتماد على نموذج "جيميني 2.5 برو"، حيث يتكامل مع منصة "جيت هب" التابعة لمايكروسوفت لاستنساخ قواعد الأكواد ومعالجتها ضمن بيئة جوجل السحابية.

أخبار ذات صلة
"إكس" تبث إعلاناتها داخل دردشة جروك.. ثورة في الإعلانات الرقمية
عبر الذكاء الاصطناعي.. الإمارات تعزز حضور "لغة الضاد" العالمي

ومع الإطلاق العام، قدمت الشركة خطط أسعار جديدة تبدأ من فئة مجانية تتيح 15 مهمة يوميا، وصولا إلى فئات مدفوعة ضمن اشتراكات "جوجل أيه.آي برو" و"ألترا" بتكلفة 19.99 دولارا و124.99 دولارا شهريا على التوالي، مع حدود استخدام أعلى بكثير.

ويأتي هذا الإطلاق بعد شهرين فقط من طرحه كنسخة تجريبية في مؤتمر المطورين (آي/أو)، حيث أكدت مديرة المنتجات في مختبرات جوجل، كاثي كوريفيك، أن استقرار الأداة وجودتها بعد مئات التحديثات كانا الدافع لطرحها بشكل كامل للجمهور.

المصدر: وام
جوجل
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"إكس" تبث إعلاناتها داخل دردشة جروك.. ثورة في الإعلانات الرقمية
الذكاء الاصطناعي
"إكس" تبث إعلاناتها داخل دردشة جروك.. ثورة في الإعلانات الرقمية
اليوم 10:35
العلم الأوكراني
الأخبار العالمية
قادة أوروبا يؤكدون قبل قمة ألاسكا: لا يمكن تقرير مصير أوكرانيا بدونها
اليوم 10:24
التعادل «الافتتاحي» للأهلي بالدوري المصري.. 16 مرة في 73 نُسخة!
الرياضة
التعادل «الافتتاحي» للأهلي بالدوري المصري.. 16 مرة في 73 نُسخة!
اليوم 10:15
"جوجل" تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة "جولز"
الذكاء الاصطناعي
"جوجل" تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة "جولز"
اليوم 10:12
العين يعود من معسكر إسبانيا بلقب كأس غرناطة
الرياضة
العين يعود من معسكر إسبانيا بلقب كأس غرناطة
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©