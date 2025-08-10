"إكس" تبث إعلاناتها داخل دردشة جروك.. ثورة في الإعلانات الرقمية

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن اعتزام منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة له بث إعلانات على صفحة ردود تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي التابع لها جروك، وهو ما يمكن أن يساعد قطاع الإعلانات المتعثر في إكس منذ انسحاب الرئيسة التنفيذية السابقة ليندا ياكارينو.



وقال ماسك في بث مباشر مع عدد من المعلنين: "ركزنا حتى الآن على جعل جروك أذكى وأدق ذكاء اصطناعي في العالم، وأعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير في ذلك لذا، سنركز على كيفية دفع ثمن وحدات معالجة البيانات (المستخدمة في تشغيل تطبيق جروك) باهظة الثمن".



وأكد ماسك للمعلنين أن إكس ستسمح للمعلنين بالدفع مقابل ظهور إعلاناتهم ضمن اقتراحات تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي. وأضاف ماسك "إذا كان المستخدم يحاول حل مشكلة "بسؤال جروك"، فسيكون الإعلان عن الحل المحدد هو الحل الأمثل في تلك المرحلة".



كما يخطط ماسك لاستخدام تقنية من شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إكس أيه.آي لتحسين توجيه الإعلانات على منصة التواصل الاجتماعي نحو المستخدمين المستهدفين.