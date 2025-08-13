الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"Hub71" تعزز ريادة أبوظبي في الذكاء الاصطناعي

"Hub71" تعزز ريادة أبوظبي في الذكاء الاصطناعي
13 أغسطس 2025 16:52

تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للمشاريع الطموحة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مدعومة ببنية تحتية متقدمة، وتشريعات متطورة، وبيئة استثمارية خصبة، وهو ما انعكس في نمو متزايد لشركات التكنولوجيا المتقدمة في الإمارة.
وفي هذا السياق، أكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنظومة التكنولوجيا العالمية "Hub71"، أن المنظومة نجحت في استقطاب 13 شركة ناشئة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
وبهذه الإضافة، يرتفع عدد الشركات الناشئة المختصة بالذكاء الاصطناعي تحت مظلة "Hub71" إلى 52 شركة تمثل نخبة من المواهب ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، ما يعكس المكانة الرائدة التي باتت تحظى بها الإمارة كمركز عالمي للابتكار الرقمي، ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح علوان أن منظومة "Hub71" تلعب دوراً محورياً في تعزيز نمو هذه الشركات عبر الإرشاد المتخصّص، وتيسير الوصول إلى الأسواق، وفتح آفاق جديدة للتوسع إقليمياً وعالمياً.
وقال إنه مع تقدم هذه الشركات، ينعكس أثرها على الاقتصاد الأوسع من خلال خلق وظائف نوعية، وتبادل المعرفة، ودعم نموّ القطاعات الإستراتيجية، ما يرسخ دور أبوظبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة.
وتشمل قائمة الشركات الجديدة التي انضمت في النصف الأول من العام كلاً من: شركة Aurem، وCambioML، وFundbot Technologies، وMithry، وNew Path Bio، وNodeshift، وOnloop، وRedbrick، وSimpleem، بالإضافة إلى Skipr، وVivan Therapeutics، وxMap، وVaxo.

المصدر: وام
أبوظبي
Hub71
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
منصة Hub71
هب 71
منصة هب 71
