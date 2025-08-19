الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الذكاء الاصطناعي

البيانات الصينية ترفع كفاءة النماذج الذكية في الصين

البيانات الصينية ترفع كفاءة النماذج الذكية في الصين
19 أغسطس 2025 13:07

أكدت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن البيانات الصينية تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تدريب النماذج المحلية للذكاء الاصطناعي، حيث تجاوزت نسبة استخدامها في معظم النماذج 60%، وبلغت 80% في بعضها، في ظل تنامي قدرات تطوير وتوفير البيانات عالية الجودة باللغة الصينية.

أخبار ذات صلة
ونقلت صحيفة الشعب اليومية اونلاين عن رئيس الهيئة، ليو ليه هونغ، قوله إن متوسط استهلاك وحدات المعالجة النصية المعروفة بـ "Token" بلغ نحو 100 مليار وحدة يومياً مطلع عام 2024، قبل أن يتجاوز 30 تريليون وحدة بنهاية يونيو الماضي، مسجلا نموا بأكثر من 300 ضعف خلال عام ونصف، ما يعكس التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البلاد.

المصدر: وام
الصين
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
