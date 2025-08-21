"إنستجرام" و"فيسبوك" يكسران حاجز اللغة بميزة الترجمة الصوتية

في خطوة جديدة تعكس سباق شركات التكنولوجيا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها، أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق ميزة ترجمة صوتية مبتكرة على منصتي فيسبوك وإنستجرام. الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمبدعين ترجمة مقاطع الفيديو إلى لغات أخرى باستخدام أصواتهم الحقيقية ونبراتهم الأصلية، ما يمنح المحتوى بعدًا أكثر واقعية ويساعد على كسر الحواجز اللغوية والوصول إلى جماهير أوسع حول العالم.









تجربة أكثر واقعية للمبدعين



الميزة الجديدة التي كشفت عنها "ميتا" تُمكّن المستخدمين من نشر مقاطع الريلز بلغات متعددة، مع إمكانية إضافة خيار مزامنة حركة الشفاه ليبدو الكلام منسجمًا مع حركة الفم. وتتوفر الخدمة في جميع الأسواق التي يُفعّل فيها نظام Meta AI، وتبدأ بدعم الترجمة بين الإنجليزية والإسبانية فقط، على أن تتم إضافة لغات أخرى مستقبلًا. وتوضح الشركة أن الميزة متاحة لجميع الحسابات العامة على إنستجرام، بينما تشترط على المبدعين في فيسبوك أن يكون لديهم أكثر من ألف متابع للاستفادة منها.







ويستطيع المبدعون معاينة الترجمة ومزامنة الشفاه قبل نشر الفيديو، مع حرية إيقافها أو تعطيلها في أي وقت دون التأثير على النسخة الأصلية. كما سيظهر للمشاهدين إشعار أسفل الفيديو يوضح أن المقطع تمت ترجمته بواسطة Meta AI، بينما يمكنهم تعطيل مشاهدة المحتوى المترجم من الإعدادات إذا رغبوا في ذلك. ووفقاً لموقع "تك كرانش"، فقد أضافت "ميتا" أيضًا مؤشرًا جديدًا في لوحة التحليلات يتيح للمبدعين معرفة عدد المشاهدات بحسب اللغة، مما يساعدهم على قياس مدى وصول محتواهم لجماهير جديدة حول العالم.





أدوات إضافية وتوسيع للجمهور





الميزة لا تقتصر على الترجمة الفورية فقط، إذ أصبح بإمكان المبدعين على فيسبوك رفع ما يصل إلى عشرين ملفًا صوتيًا مدبلجًا لمقاطع الريلز الخاصة بهم، وهي خطوة تمنحهم القدرة على تجاوز جمهور الناطقين بالإنجليزية أو الإسبانية. وتتوفر هذه الخاصية في قسم "Closed captions and translations" عبر أداة Meta Business Suite، مع إمكانية إضافة الترجمات سواء قبل النشر أو بعده، وهو ما يجعل التجربة أكثر مرونة.





ولضمان أفضل أداء، تنصح "ميتا" المستخدمين بالتحدث بوضوح مع مواجهة الكاميرا مباشرة وتجنب الضوضاء أو الموسيقى الخلفية، مع مراعاة أن الميزة تدعم متحدثين فقط في الفيديو الواحد بشرط ألا يتحدثا في الوقت نفسه.





رؤية ميتا واستراتيجيتها



أوضح رئيس إنستجرام آدم موسيري، أن الهدف من هذه الميزة هو مساعدة المبدعين على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية والوصول إلى جماهير لا يتحدثون لغتها، معتبرًا أن هذه التقنية ستفتح أمامهم فرصًا أكبر للتوسع وزيادة عدد المتابعين وتعزيز قيمة حضورهم على المنصات. ويأتي هذا الإطلاق في وقت تعيد فيه "ميتا" هيكلة قسم الذكاء الاصطناعي لديها للتركيز على أربعة محاور رئيسية هي البحث والذكاء الفائق والمنتجات والبنية التحتية، ما يعكس توجه الشركة نحو جعل الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في خططها المستقبلية.







إسلام العبادي(أبوظبي)