«بريسايت» تعزّز نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت أمس في أبوظبي شركة «بريسايت»، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، أول معسكر تدريبي لبرنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والذي استضافته الشركة، بمشاركة عشر شركات ناشئة واعدة من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج مكثّف على مدار ثلاثة أيام، بهدف تطوير وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة على أرض الواقع.

ويمثّل هذا المعسكر الانطلاقة الرسمية للمجموعة الأولى من برنامج «بريسايت» لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل.. وعلى مدى الأشهر المقبلة، ستخوض الشركات الناشئة المشاركة رحلة تسريع أعمال متكاملة تشمل التمكين التكنولوجي، والتواصل مع عملاء «بريسايت» لتعزيز الفرص التجارية، بالإضافة إلى الإرشاد المتخصص من خبراء عالميين، على أن تُعرض إنجازاتهم ونماذجهم الناجحة خلال فعالية «جيتكس»Expand North Star 2025.



ذهنية الشركات الناشئة

وجمع المعسكر نخبة من روّاد الأعمال وقادة التكنولوجيا العالميين ومؤسسات شريكة من دولة الإمارات، في تجربة غامرة ترتكز على الإبداع المشترك والتعاون البنّاء والتواصل الاستراتيجي.

وافتتح أعمال المعسكر التدريبي توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، الذي شدّد في كلمته على أهمية تبني «ذهنية الشركات الناشئة» في مختلف المؤسسات، مستعرضاً رؤية البرنامج المتمثلة في بناء واختبار وتوسيع نطاق حلول ذكاء اصطناعي مؤثرة قادرة على التصدي للتحديات العالمية الملحّة.

دولة ترحّب بالابتكار

قال برامودهام: «تُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً لابتكار الذكاء الاصطناعي، فهي دولة ترحّب بالابتكار، وليس ذلك فحسب بل تتوقعه أيضاً.. ومن خلال هذا البرنامج، ستفتح شركاتنا الناشئة القادمة من الولايات المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا وأذربيجان وطاجيكستان، فضلاً عن دولة الإمارات، آفاقاً جديدة للأفكار الجريئة، وتطلق إمكانات اقتصادية واعدة، وتُسهم في رؤية الدولة للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بريسايت كشريك ملتزم بصياغة هذا المستقبل، حيث تُجسد هذه الشركات الطموح والإمكانات التي تُحدّد ملامح المستقبل».



جولة تفاعلية

ألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، كلمة رئيسة خلال اليوم الأول. كما قدّم بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي42»، أيضاً كلمة أمام الحضور شارك خلالها رؤيته وأفكاره، ورافق مجموعة من كبار الشخصيات الإماراتية في جولة تفاعلية للتعرّف عن قرب على أعمال كل شركة ناشئة ومنتجاتها وحلولها. وعرضت الشركات العشر أفكارها على المنصّة في بداية التدريب ضمن جلسات جماعية مقسّمة إلى ثلاثة مسارات.

وشهد الحدث حضور سفراء دولة الإمارات لدى كل من سنغافورة وإندونيسيا وكازاخستان، إلى جانب قيادات من «جي42» و«سبيس42» و«أسترا تيك»، إضافة إلى ممثلين من «إنسبشن» و«أنالوغ».



زيارات ميدانية

تم إجراء زيارات ميدانية شملت مواقع رئيسة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من بينها: شركة أدنوك، و«إيه آي كيو» AIQ و«أسترا تيك» و«سبيس42»، للتعرّف عن قرب على آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. واختتم المعسكر في مقر «بريسايت» بجلسات تخطيط استراتيجي وورش عمل حول الجاهزية التجارية وحلقة نقاشية ختامية.



ريادة عالمية

تناول سلطان حجي، مستشار أول لرئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كيفية تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة هويتها في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، وما الذي يُميّز نهجها دولياً، وقال: تُرسي دولة الإمارات العربية المتحدة معياراً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال قيادة ثاقبة وابتكار جريء، وهي من بين أفضل خمس دول رائدة عالمياً في هذا المجال.

وبصفتها أول دولة لديها وزارة مُخصصة للذكاء الاصطناعي، وأول جامعة مُخصصة له في العالم، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة في دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها -من التعليم والبحث إلى ريادة الأعمال والصناعة، وذلك في نهاية المطاف بما يعود بالنفع على الناس في دولة الإمارات وخارجها.

وأضاف حجي: «يشمل ذلك نشر حلول مُركزة على الإنسان تُحدث تأثيراً إيجابياً في العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والتنقل والطيران والثقافة والتعليم، على سبيل المثال لا الحصر.. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تُعدّ السرعة ميزة تنافسية، وتستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ورأس المال التأسيسي».

وأكد حجي على التزام الدولة بدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.. إذ يُدرّس رسمياً في المدارس الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بدءاً من العام الدراسي الحالي.

وأوضح حجي أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ستجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، بما يتماشى مع رؤيتها «مئوية الإمارات 2071».



10 شركات

تضم قائمة الشركات العشر المشاركة ببرنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي: Derq (دولة الإمارات -الولايات المتحدة)، Resync (سنغافورة)، AlphaGeo (سنغافورة)، Zypl.ai (دولة الإمارات -طاجيكستان)، AJARI.ai (إندونيسيا - سنغافورة)، Waverity (أذربيجان)، Vulcan (دولة الإمارات)، NodeShift (دولة الإمارات -الولايات المتحدة)، Maiden Century (الولايات المتحدة)، Cobi (دولة الإمارات -الولايات المتحدة).