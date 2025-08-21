"Google Flow" يتخطى حاجز 100 مليون فيديو ويتوسع إلى 77 دولة

في خطوة جديدة تعزز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، أعلنت جوجل أن منصتها Google Flow تجاوزت حاجز 100 مليون فيديو منشور منذ إطلاقها في مؤتمر Google I/O 2025، لتسجل إنجازًا يعكس تسارع اعتماد المستخدمين على أدواتها الإبداعية. الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي وصف هذا الإنجاز عبر منشور على منصة "إكس" بأنه نقلة نوعية في مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.





وفي خطوة موازية، أعلنت الشركة عن مضاعفة رصيد مستخدمي خدمة Google AI Ultra من 12,500 إلى 25,000 نقطة شهريًا، مما يمنح المبدعين مساحة أوسع لإنتاج المزيد من الفيديوهات دون قيود، على أن يبدأ التغيير بالظهور مع تجديد خطط الاشتراك، بينما سيصل مستخدمو Workspace إلى التحديث خلال أيام قليلة. كما تمنح هذه التحديثات صناع المحتوى الهواة والمحترفين فرصة لتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي بمرونة أكبر وتوسيع إمكانياتهم الإبداعية.





توسع عالمي في أدوات الصور والفيديو





لم تقتصر أخبار جوجل على الفيديو فقط؛ إذ كشفت الشركة عن توسع عالمي لأداة Whisk الخاصة بتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، لتصبح متاحة في 77 دولة جديدة اعتبارًا من 20 أغسطس، بعدما كانت مقتصرة على الولايات المتحدة منذ إطلاقها في ديسمبر 2024 عبر Google Labs، وفقًا لـ The Economic" Times" . وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي جوجل لجعل أدواتها الإبداعية في متناول المستخدمين حول العالم، سواء في إنتاج الصور أو الفيديوهات.





وتعتمد Flow على نماذج متطورة من Google DeepMind مثل Veo وImagen وGemini، التي تتيح بناء مشاهد سينمائية متكاملة انطلاقًا من نصوص مكتوبة، وهو ما اختبره بالفعل عدد من صناع السينما العالميين مثل ديف كلارك، هنري داوبريز، وجوني لاو في تجارب عملية عززت من تطوير الأداة.





أدوات مبتكرة لصناعة المحتوى المرئي





تمنح Flow المبدعين أدوات غير مسبوقة، مثل التحكم في زوايا الكاميرا وحركة المشاهد، وتوسيع الإطار لإضافة عناصر جديدة أو الانتقال بانسيابية إلى مشاهد أخرى. كما يوفر الاشتراك في Google AI Ultra مميزات إضافية تشمل الوصول المبكر إلى Veo 3، القادر على توليد أصوات الشخصيات والمؤثرات البيئية داخل الفيديو نفسه.





نحو مستقبل جديد للمحتوى الرقمي



مع هذه التحديثات والتوسع العالمي، يبدو أن جوجل تمهد الطريق لمرحلة جديدة في صناعة المحتوى المرئي، حيث تمتزج النصوص والصور والأصوات في تجربة سينمائية متكاملة يقودها الذكاء الاصطناعي. ويشير هذا الإنجاز إلى رغبة جوجل في تقديم أدوات أكثر قوة للمبدعين حول العالم، وتأكيد دورها الرائد في صناعة الفيديو الرقمي والابتكار التكنولوجي.



إسلام العبادي(أبوظبي)