جوجل تكشف عن بيكسل 10.. ذكاء اصطناعي يفهمك ويقرأ أفكارك

في حدث استثنائي قبل إطلاق أجهزة أبل المنتظر في سبتمبر، كشفت جوجل عن جيل جديد من هواتف Pixel 10، والساعات الذكية Pixel Watch 4، وسماعات Pixel Buds A-Series، وتقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini، لتؤكد ريادتها في عالم الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي. تشمل الإعلانات تحسينات كبيرة في التصوير، الصوت، الصحة الشخصية، وحتى التحكم في المنزل الذكي، ما يجعل تجربة المستخدم أكثر تفاعلية وذكاءً من أي وقت مضى.











الذكاء الاصطناعي يصل إلى كل تفاصيل حياتك





قدمت جوجل مجموعة واسعة من تحديثات Gemini AI، أبرزها Gemini Live الذي يمكنه متابعة الكاميرا وتقديم اقتراحات مباشرة، مثل أفكار تصميم الديكور أو تحسين زوايا الإضاءة للصور، وميزة Camera Coach تمنح المستخدم نصائح فورية لتحسين جودة الصور، بينما تتيح أدوات تعديل الصور المحادثية تغيير السطوع، إزالة العناصر غير المرغوبة، أو تعديل الخلفيات عبر أوامر صوتية بسيطة. وفقًا لموقع تك كرانش، تمثل هذه التحسينات خطوة كبيرة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب استخدام الهاتف، من التصوير إلى المساعد الشخصي.













الأداء والتصوير في مستوى جديد



شهدت سلسلة Pixel 10 تغييرات مهمة، أبرزها إضافة عدسة تليفوتوغرافية 5x لأول مرة في النسخة الأساسية، مع دعم Zoom Pro Res حتى 100x للصور عالية الجودة. جميع الهواتف مزودة بمعالج Tensor G5 الجديد الذي يعزز الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بالجيل السابق، مع الحفاظ على التصميم الأساسي للشاشة من Pixel 9، وتحسين عمر البطارية وسرعة الشحن. ولأول مرة، تتوفر هواتف Pixel 10 رسميًا في المكسيك، مع بعض القيود على إصدارات LTE من Pixel Watch 4.





Foldables وتقنيات مغناطيسية مبتكرة





كشفت جوجل عن Pixel 10 Pro Fold القابل للطي، بشاشة رئيسية 8 إنش وشاشة تغطية 6.4 إنش، مع تحسين قوة المفصلة وتقليل الحواف، وحصول الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.



كما قدمت تقنية Pixelsnap المغناطيسية المشابهة لـ MagSafe، مع مجموعة من الإكسسوارات المغناطيسية مثل شاحن لاسلكي بقيمة 40 دولار، وحافظة هاتف بقيمة 50 دولار، وحلقة دعم بيد مجانية بقيمة 30 دولار، لتعزيز تجربة المستخدم وربط الأجهزة بسلاسة.











Wearables والصحة الذكية



حصلت Pixel Watch 4 على تصميم أكثر سمكًا وبطارية أطول وحواف أصغر، مع إمكانيات AI تتيح الوصول السريع إلى Gemini عبر رفع المعصم.

أما سماعات Pixel Buds 2a فقد حصلت على إلغاء الضوضاء وألوان جديدة، وميزة Gemini للتحكم بالمكالمات بالإيماءات، بينما تقدم Pixel Buds Pro 2 لونًا جديدًا Moonstone.









كما أعلنت جوجل عن مدرب صحي شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتطبيق Fitbit، لإنشاء برامج تدريب مخصصة وتحسين النوم، مع توافر معاينة التطبيق في أكتوبر.







المنزل الذكي





أعلنت جوجل عن Gemini for Home، مساعد صوتي جديد سيحل محل Google Assistant على أجهزة Nest مثل الكاميرات، أجراس الأبواب، ومكبرات الصوت، يتميز بقدرته على إجراء محادثات طبيعية وأداء عدة مهام في وقت واحد، مثل خفض الإضاءة وضبط درجة الحرارة في آن واحد، مع توفر النسخ المجانية والمدفوعة والوصول المبكر بدءًا من أكتوبر، ما يعزز سيطرة المستخدم على بيئته المنزلية بسهولة وذكاء.











مع هذه الابتكارات، تؤكد جوجل أن إطلاق Pixel 10، Pro Fold، وGemini AI يمثل خطوة نوعية نحو إعادة تعريف طريقة استخدامنا للأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. من التصوير الفوتوغرافي إلى الصحة الشخصية، ومن التحكم بالمنزل الذكي إلى تجربة صوتية متقدمة، تمتزج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتجعل حياتنا أكثر سلاسة وذكاء، وتفتح آفاقًا جديدة لعالم متكامل يقوده الذكاء الاصطناعي.





إسلام العبادي(أبوظبي)