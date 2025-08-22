الذكاء الاصطناعي يُحدث نقلة نوعية في تحديد المواقع دون "GPS"

ابتكر فريق بحثي في المملكة المتحدة نظام ذكاء اصطناعي قادراً على تحديد المواقع بدقة في المناطق الحضرية المزدحمة، دون الحاجة إلى الاعتماد على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

النظام الجديد خفّض معدل خطأ تحديد المواقع من 734 متراً إلى 22 متراً فقط، في نقلة نوعية لتقنيات السيارات ذاتية القيادة ومركبات التوصيل والروبوتات الذكية.

نُشرت نتائج البحث في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters.



بديل موثوق

التقنية الجديدة، التي تحمل اسم "PEnG"، اختصاراً لـ(Pose-Enhanced Geo-Localisation) أي "نظام تحديد المواقع المعزَّز بالوضعية"، طوّرها باحثون من جامعة سري البريطانية، وتعتمد على الجمع بين صور الأقمار الصناعية وصور الشوارع لتحديد الموقع اعتماداً على البيانات البصرية فقط.

وتُعد PEnG خياراً موثوقاً للملاحة، خصوصاً في البيئات التي تكون فيها إشارات الـGPS ضعيفة أو محجوبة، أو في المناطق ذات الاتصال المحدود.

وقال الباحث تاف شور، طالب دكتوراه في الذكاء الاصطناعي: "أنظمة الملاحة الحالية تعتمد على الـGPS، لكن التغطية ليست مضمونة دائماً. هدفنا كان تطوير حل بصري يحقق دقة غير مسبوقة، ويفتح الباب أمام إمكانات جديدة للمركبات المستقلة وأدوات الملاحة الذكية".



آلية العمل

أوضح الفريق البحثي أن الأساليب السابقة كانت محدودة بسبب ندرة تحديث صور الأقمار الصناعية، أما PEnG فيعتمد على خطوتين أساسيتين:

- تحديد الموقع مبدئياً عبر صور الشوارع.

- تحسين الدقة باستخدام تقنية تقدير الوضعية النسبية، التي تحدد موقع الكاميرا واتجاهها.

ويتميز النظام بقدرته على العمل بكفاءة باستخدام كاميرات أحادية العدسة الشائعة في معظم المركبات.

وقال الدكتور سيمون هادفيلد، أستاذ مشارك في "رؤية الروبوتات والأنظمة المستقلة": "أحد الجوانب الملفتة في هذا النظام هو كيف يحوّل كاميرا بسيطة إلى أداة قوية للملاحة. صُمم PEnG ليعمل دون GPS، ما يجعله مثالياً للسيناريوهات السريعة وغير المتوقعة".



نموذج أولي

يركّز الباحثون حالياً على بناء نموذج أولي بدعم من "جائزة التمويل البحثي لمرحلة الدكتوراه" بجامعة سري.

وقال البروفيسور أدريان هيلتون، مدير معهد "سري للذكاء الاصطناعي": "هذا المشروع يجسد التوجه الإنساني في تطوير الذكاء الاصطناعي. القدرة على تحديد المواقع دون GPS تمهّد لجيل جديد من الأنظمة المستقلة الأكثر مرونة وقدرة على العمل حتى في البيئات النائية".

وأشار الفريق إلى أن نتائج البحث أُتيحت كمصدر مفتوح لدعم الابتكار المستقبلي في تقنيات الملاحة.



أمجد الأمين (أبوظبي)