ماسك يتيح للجميع استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي "جروك 2.5"

أعلن الملياردير إيلون ماسك عبر منشور على منصة إكس أن نموذج الذكاء الاصطناعي "جروك 2.5" الذي طورته شركته (إكس إيه آي) أصبح الآن مفتوح المصدر، وهو ما يجعل الكود البرمجي للنموذج متاحاً للجميع مع إمكانية استفادة الباحثين والمطورين منه بشكل خاص لدراسته وتطويره.



ونموذج "جروك 2.5" هو روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي طورته شركة (إكس إيه آي) ويشبه في عمله أنظمة مثل تشات جي بي تي حيث يستطيع التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة وتوليد النصوص وتحليل البيانات، ويُستخدم بشكل أساسي في تطبيق منصة إكس.



وأضاف ماسك أن النسخة الأحدث "جروك 3" ستُطرح كمفتوحة المصدر خلال حوالي ستة أشهر.