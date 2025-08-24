طبيب ذكي يرافق رواد الفضاء

تخيل أن يكون لديك طبيب شخصي يعيش معك في الفضاء، قادر على تشخيص الأمراض وتقديم الإرشادات الطبية فورًا، رغم ملايين الأميال التي تفصلك عن الأرض. هذا الحلم الخيالي على وشك أن يصبح واقعًا قريبًا لرواد الفضاء، بفضل التعاون بين ناسا وGoogle لتطوير مساعد طبي ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم خصيصًا لدعم المهمات الطويلة إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك، وفقًا لموقع PYMNTS.



من الخيال العلمي إلى الواقع



يحمل النظام اسم "Crew Medical Officer Digital Assistant"، وهو مخصص لدعم رواد الفضاء في تشخيص ومعالجة المشكلات الطبية أثناء المهمات الطويلة. واحدة من أكبر التحديات التي تواجه هذه المهمات هي تأخير الاتصال بالأرض، الذي قد يصل إلى 22 دقيقة ذهابًا في مهمة إلى المريخ، و3 إلى 14 ثانية في مهمة إلى القمر.

وأوضح ديفيد كرولي، مهندس العملاء في Google Cloud Platform:"حالياً، تتمتع مهمات المدار الأرضي المنخفض مثل المحطة الفضائية الدولية باتصال مستمر نسبياً مع فرق الدعم الأرضية. لكن كلما ابتعدنا عن الأرض، زاد التأخير والفجوة في التواصل. في حالات الطوارئ الطبية، كل ثانية لها قيمتها، وهنا يأتي دور الطبيب الذكي لسد هذه الفجوة".







التعاون مع الخبراء لضمان الدقة





حتى مع وجود طبيب بشري على متن المركبة، يوفر المساعد الطبي الذكي دعمًا إضافيًا لتشخيص ومعالجة الحالات، خاصة في المهمات الطويلة أو إذا كان الطبيب البشري بحاجة إلى الرعاية.

بدأت Google وناسا في الاختبارات الأولية للنظام، حيث تم تقييم أدائه في سيناريوهات محاكاة طبية بواسطة لجنة من الأطباء ورواد الفضاء، مع التركيز على تعزيز الدقة والموثوقية في اتخاذ القرارات الطبية الفورية.







التكنولوجيا وراء الطبيب الذكي





يعتمد المساعد على معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتقديم توجيهات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات رحلات الفضاء. ويتم تقييم أدائه باستخدام الاختبار السريري الموضوعي المنظم (OSCE)، وهو معيار عالمي لتقييم مهارات الأطباء والمتخصصين الصحيين.

أظهرت النتائج الأولية قدرة الطبيب الذكي على تقديم تشخيصات موثوقة بناءً على الأعراض المبلغ عنها، ويستمر الفريق مع الخبراء الطبيين في تحسين دقة النظام وقدرته على اتخاذ القرارات.











إمكانات تطبيقية على الأرض





بالرغم من أن الهدف الأساسي هو دعم رواد الفضاء، فإن الخبرات المكتسبة من هذا المشروع قد تُطبق على الأرض لتقديم رعاية طبية عالية الجودة في المناطق النائية أو محدودة الوصول إلى الأطباء، ما يفتح آفاقًا جديدة للطب الذكي المستند إلى الذكاء الاصطناعي.









إسلام العبادي(أبوظبي)