تشخيص مبكر لسرطان البروستاتا باستخدام الذكاء الاصطناعي

قد يعتقد البعض أنهم أصحاء بعد أن يحلل أخصائيو علم الأمراض عينة من أنسجتهم، لكنهم قد يكون لديهم شكل مبكر من سرطان البروستاتا. وقد نجح باحثون في جامعة أوبسالا باستخدام الذكاء الاصطناعي في رصد تغيرات دقيقة في الأنسجة تكشف عن الورم قبل وقت طويل من ظهوره للعين البشرية.

أظهرت أبحاث سابقة قدرة الذكاء الاصطناعي على رصد تغيّرات في الأنسجة تشير إلى وجود السرطان. أما الدراسة الحالية، المنشورة في مجلة Scientific Reports، فتؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضًا الكشف عن أورام فاتت على علماء الأمراض، وفقًا لتقرير نشره موقع MedicalXpress المتخصص في الأبحاث الطبية.



رصد مؤشرات البروستاتا

قالت كارولينا واهلبي، التي قادت تطوير الذكاء الاصطناعي في الدراسة: «أُطلِق على هذه الدراسة اسم "الدراسة الفائتة"، لأن الهدف منها كان العثور على سرطانات لم يكتشفها الأطباء. وقد أثبتنا الآن أنه بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن رصد مؤشرات سرطان البروستاتا التي لم يلحظها الأطباء في أكثر من 80% من العينات المأخوذة من رجال تطوّر لديهم المرض لاحقًا».

جاء المشروع بالتعاون مع جامعة أوميو، حيث جمع الباحثون عينات من رجال تم استدعاؤهم للفحص على مدى سنوات. جميع الرجال الـ232 المشاركين في الدراسة قُيّموا كأصحاء عند فحص خزعاتهم من قبل الأطباء. وبعد أقل من عامين ونصف، أصيب نصف المشاركين بسرطان بروستاتا عدواني، بينما ظل النصف الآخر خاليًا من المرض حتى بعد ثماني سنوات.



تدريب أداة الذكاء

نظراً لأن جميع العينات صُنفت في البداية على أنها سلبية، ابتكر الباحثون طريقة جديدة لتدريب أداة الذكاء الاصطناعي. تم تدريب النظام عبر تحليل كل صورة خزعة جزءًا بجزء، على افتراض أن الأنماط غير الطبيعية موجودة في عينات المرضى الذين أصيبوا لاحقًا بالسرطان العدواني، بينما لا تحتوي العينات الأخرى على هذه الأنماط. ثم جرى اختبار الذكاء الاصطناعي على مجموعة مستقلة من الصور.

وتوضح واهلبي: «عند مراجعتنا للأنماط التي صنفها الذكاء الاصطناعي كمهمة، اكتشفنا تغيّرات في الأنسجة المحيطة بغدد البروستاتا، وهي تغيّرات تم رصدها أيضًا في دراسات سابقة. هذا يثبت أن تحليل الذكاء الاصطناعي للخزعات الروتينية قادر على الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا ذي الأهمية السريرية قبل أن يصبح واضحًا لاختصاصي علم الأمراض».



ابتكارات طبية مستقبلية

تشير هذه الدراسة إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في تحليل خزعات البروستاتا الروتينية يمكن أن يحسّن بشكل كبير من دقة التشخيص المبكر، مما يتيح اكتشاف السرطان قبل أن يصبح مرئيًا للعين البشرية. ويبرز هذا البحث أهمية الاستمرار في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الطبية، لا سيما في مراقبة الحالات عالية المخاطر، كما يفتح المجال لمزيد من الدراسات التي قد تؤدي إلى تحسين استراتيجيات متابعة المرضى وتقديم تدخلات علاجية مبكرة وأكثر فعالية.



أسامة عثمان (أبوظبي)