الذكاء الاصطناعي

"إكس إيه.آي" تقاضي "أبل" و"أوبن إيه.آي" بشأن الذكاء الاصطناعي

"إكس إيه.آي" تقاضي "أبل" و"أوبن إيه.آي" بشأن الذكاء الاصطناعي
25 أغسطس 2025 19:56

رفعت شركة "إكس إيه.آي" للذكاء الاصطناعي، دعوى قضائية على شركتي "أبل" و"أوبن إيه.آي"، المطورة لتطبيق الدردشة "تشات جي.بي.تي"، أمام محكمة اتحادية أميركية في تكساس اليوم الاثنين.
ووجهت "إكس إيه.آي" إلى الشركتين تهما بالتآمر دون سند من القانون لعرقلة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكان إيلون ماسك، مالك شركة  "إكس إيه.آي" للذكاء الاصطناعي هدد، الشهر الجاري، بمقاضاة "أبل"، التي تتخذ من كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية مقرا، وكتب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير أوبن إيه.آي الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات".

