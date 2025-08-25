الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

السعودية تطلق تطبيقا للذكاء الاصطناعي باللغة العربية

الذكاء الاصطناعي
26 أغسطس 2025 00:09

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الاثنين، أن شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أطلقت تطبيقا تفاعليا باللغة العربية للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الوكالة أن الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نوه بإطلاق شركة "هيوماين" تطبيق "هيوماين تشات" المدعوم بنموذج (علّام B34)، مبينًا أنه "يعد مشروعًا سعوديًا واعدًا نحو مستقبل عربي رقمي موثوق المحتوى". 
وأكد الغامدي أن "هذا المنجز الوطني يأتي ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي".
ويتوفر التطبيق عبر الإنترنت ونظامي "آي.أو.إس" و"أندرويد".
ومن المقرر إطلاق التطبيق بالمملكة أولا، على أن يتم توسيع نطاقه لاحقا ليشمل الشرق الأوسط.
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي قد أطلق "هيوماين" في مايو  الماضي لتطوير وإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي في السعودية.

المصدر: وكالات
