الحكومة الأميركية تبرم صفقة مع "جيميني للذكاء الاصطناعي"

ستُشغّل "جوجل جيميني" للذكاء الاصطناعي قريبًا العمليات الفيدرالية في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عقب اتفاقية جديدة شاملة بين إدارة الخدمات العامة الأميركية وشركة جوجل، تُقدّم قدرات ذكاء اصطناعي شاملة بأسعار غير مسبوقة.

يُمثّل العرض، الذي أطلق عليه "جيميني للحكومة"، وأعلنت عنه إدارة الخدمات العامة، أحد أهم صفقات شراء الذكاء الاصطناعي الحكومية حتى الآن. وبموجب اتفاقية OneGov، التي تمتد حتى عام 2026، ستحصل الوكالات الفيدرالية على حزمة الذكاء الاصطناعي الكاملة من جوجل مقابل 0.47 دولار أميركي فقط لكل وكالة، وهو سعر يقول مراقبو الصناعة إنه تنافسي للغاية لخدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

حلول ذكاء اصطناعي

تعتمد هذه الشراكة على الحضور الفيدرالي الحالي لجوجل، حيث تُقدّم الشركة بالفعل خدمة Google Workspace لجميع الوكالات الفيدرالية بتخفيض في السعر بنسبة 71%. يُوسّع تكامل جيميني الجديد هذه العلاقة بشكل كبير، مُتيحًا للوكالات الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك NotebookLM، وقدرات توليد الفيديو والصور المُدعّمة بتقنية Veo من جوجل، ووكلاء ذكاء اصطناعي مُصمّمين مسبقًا للبحث المُعمّق وتوليد الأفكار.

قال مايكل ريجاس القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات العامة "يمكن للوكالات الفيدرالية الآن تحويل عملياتها، بشكل كبير، باستخدام الأدوات الموجودة في برنامج (جيميني للحكومة)، وذلك بفضل هذه الاتفاقية مع جوجل وقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تعمل على إحداث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي للحكومة الأميركية".

يُمكّن هذا العرض أيضًا الموظفين الاتحاديين من تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مُخصصين، مما قد يسمح بأتمتة وتحسين سير العمل لكل قسم على حدة. ويشمل ذلك إمكانيات البحث المؤسسي من جوجل، إلى جانب ميزات أمان قوية تُغطي إدارة الهوية، والحماية من التهديدات، وأطر الامتثال.

التوقيت الاستراتيجي والآثار السوقية

يتماشى هذا الإعلان مع خطة عمل الرئيس ترامب الأميركية للذكاء الاصطناعي، ويتبع أمره التنفيذي الصادر في أبريل 2025، والذي يُركز على الحلول التجارية والفعّالة من حيث التكلفة في العقود الفيدرالية. يُعزز هذا التوقيت من مكانة جوجل الاستراتيجية في مواجهة منافسين مثل شركتي "مايكروسوفت" و"أمازون"، اللتين كانتا تسعيان أيضًا إلى الحصول على عقود حكومية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وصف سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، الشراكة بأنها تُعزز العلاقات القائمة "بناءً على عرضنا لمساحة العمل للموظفين الفيدراليين، يُتيح برنامج (جيميني للحكومة) للوكالات الفيدرالية الوصول إلى نهجنا الشامل للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات مثل NotebookLM وVeo المُدعمة بأحدث طرازاتنا وبنيتنا التحتية السحابية الآمنة".

مع ذلك، يُثير هيكل الصفقة تساؤلات حول الاستدامة على المدى الطويل. حيث يبدو أن تسعير 0.47 دولار أميركي للوكالة الواحدة مُصمم لتعزيز حضورها في السوق بدلاً من تحقيق ربحية فورية، مما يشير إلى أن جوجل تنظر إلى تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي كاستثمار استراتيجي في توسيع نطاق انتشاره.

البنية التحتية التقنية والأمنية

تحافظ منتجات منصة جوجل السحابية على ترخيص FedRamp High، مما يُلبي متطلبات الأمان الحرجة للعمليات الحكومية. وستحتاج خدمات الشركة السحابية المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي إلى التعامل مع أعباء العمل الحكومية الحساسة مع الالتزام بمعايير امتثال صارمة.

وأكد جوش غرونباوم، مفوض خدمة المشتريات الاتحادية، على مرونة المشتريات قائلاً "من الأهمية بمكان أن يُوفر هذا العرض للوكالات الشريكة مرونةً حيويةً في سوق إدارة المشتريات الحكومية، مما يضمن حصولها على الخيارات اللازمة للحفاظ على نظام مشتريات قوي ومرن".

وصفت كارين داهوت، الرئيسة التنفيذية للقطاع العام في جوجل، هذه الصفقة بأنها علامة فارقة "يُمثل هذا التعاون علامة فارقة في شراكتنا مع إدارة المشتريات الحكومية، ويؤكد التزامنا بتوفير حلول سحابية حديثة وفعالة وقابلة للتطوير تُمكّن الوكالات الحكومية من خدمة الشعب الأميركي بشكل أفضل".

مصطفى أوفى (أبوظبي)