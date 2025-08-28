الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"أنثروبيك" تطلق "Claude for Chrome" وتشعل سباق المتصفحات الذكية

"أنثروبيك" تطلق "Claude for Chrome" وتشعل سباق المتصفحات الذكية
28 أغسطس 2025 07:57

أعلنت شركة "أنثروبيك" الأميركية عن إطلاق نسخة تجريبية لوكيل ذكاء اصطناعي جديد باسم "Claude for Chrome"، لينضم بذلك إلى سباق متسارع مع عمالقة التقنية مثل OpenAI، وPerplexity، وجوجل، لتطوير الجيل القادم من تجارب تصفح الويب.

 

ومع تصاعد دور هذه الوكلاء القادرة على تنفيذ مهام بالنيابة عن المستخدم، برزت المخاطر الأمنية كأحد أبرز التحديات، وفي هذا السياق، أكدت "أنثروبيك" أنها طورت أنظمة دفاعية متقدمة لوكيلها الجديد لتقليل احتمالية نجاح الهجمات السيبرانية، كما فرضت قيوداً تمنع وصوله افتراضياً للمواقع المالية، وتستلزم أخذ إذن صريح من المستخدم قبل تنفيذ أي إجراءات عالية الخطورة مثل عمليات الشراء أو مشاركة البيانات الشخصية.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يحسّن اختيار سلالة لقاح الإنفلونزا
الذكاء الاصطناعي يحقق طفرة في علاج العقم في دبي


يذكر أن "Claude for Chrome" يطرح حالياً بشكل محدود لمشتركي خطة Claude Max، مع فتح قائمة انتظار للراغبين بتجربته مستقبلاً.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©