لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام أنها بدأت في إعادة تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بهدف تعزيز معايير السلامة وحماية المستخدمين المراهقين من المحتوى غير المناسب أو الضار.

وقالت الشركة في بيان إن الخطوة تأتي استجابةً لمطالب متزايدة من الهيئات التنظيمية وخبراء الصحة النفسية، الذين شددوا على أهمية الحد من تعرض الفئات العمرية الأصغر لمحتوى قد يؤثر سلبًا على رفاهيتهم النفسية والاجتماعية.

وأوضح متحدث باسم ميتا أن الأنظمة الجديدة ستعتمد على خوارزميات أكثر دقة في تصنيف المحتوى، مع مراعاة خصوصية المراهقين وتوفير تجارب استخدام أكثر أمانًا، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تطوير أدوات رقابية موجهة للآباء لتمكينهم من متابعة نشاط أبنائهم بشكل أفضل.

وأضافت ميتا أن إعادة التدريب تشمل نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التوصيات والإعلانات، بما يقلل من احتمال وصول المراهقين إلى محتوى يروّج للعنف أو السلوكيات الخطرة أو الصور النمطية السلبية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطًا متزايدة من الحكومات والمشرّعين حول العالم، الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والإجراءات الفعّالة لحماية الأطفال والمراهقين على المنصات الرقمية.