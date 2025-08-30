الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

مركز "ICAIRE" يقود حوارا عربيا حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

شعار مركز "ICAIRE" واليونيسكو
30 أغسطس 2025 22:32

دعا المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، التابع لليونسكو في الرياض، إلى ضرورة تبني ضوابط أخلاقية متينة ومعايير واضحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استخدامها الآمن والعادل وتعزيز الثقة في تطبيقاتها المتسارعة لخير البشرية.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات دولية نظمها المركز وجمعت مسؤولين وخبراء من عدة دول عربية ومنظمات دولية بارزة، من بينها جامعة الدول العربية والإيسيسكو والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومجلس التعاون الخليجي.
وركزت اللقاءات على أهمية الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العالم العربي، حيث تم استعراض تجارب دول عربية في تطبيق منهجية اليونسكو لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي (RAM)، ومناقشة التحديات الأخلاقية كالخصوصية والتحيز.
تعكس هذه الجهود دور المركز كمنصة دولية رائدة لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات الوطنية مع الأطر العالمية، بما يسهم في بناء منظومات ذكاء اصطناعي موثوقة تخدم أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: وام
