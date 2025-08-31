الذكاء الاصطناعي يكتشف أمراض قلب خطيرة في 15 ثانية

يمكن لسماعة طبيب مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، مساعدة الأطباء على اكتشاف ثلاثة من أمراض القلب الخطيرة في غضون 15 ثانية فقط، وفقًا لنتائج تجربة عملية عُرضت في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في العاصمة الإسبانية مدريد.

تُعدّ سماعة الطبيب، التي اختُرعت عام 1816 م، جزءًا أساسيًا من أدوات الطبيب، إذ تُستخدم للاستماع إلى الأصوات داخل الجسم. لكن سماعة الطبيب المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي قادرة على القيام بأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تحليل الاختلافات الطفيفة في ضربات القلب وتدفق الدم التي لا يمكن للأذن البشرية رصدها، وإجراء تخطيط كهربية القلب السريع في الوقت نفسه.

أظهر باحثون بريطانيون أدلة على أن سماعة الطبيب المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي يُمكنها زيادة الكشف عن قصور القلب في مراحله المبكرة عندما يراجع الشخص، الذي يعاني من أعراض، طبيبه العام.

بحثت دراسة، شملت أكثر من 200 عيادة طبيب عام، مع أكثر من 1.5 مليون مريض، في حالات أشخاص يعانون من أعراض مثل ضيق التنفس أو التعب.

كان المرضى، الذين فُحصوا باستخدام سماعة الطبيب الذكية، أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بمرتين، مقارنةً بالمرضى الذين لم يفحَصوا بهذه التقنية.

كما كان المرضى، الذين فُحصوا باستخدام سماعة الطبيب الذكية، أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، بنحو 3.5 مرات. كما كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض صمامات القلب، وهي حالة لا يعمل فيها صمام قلب واحد أو أكثر بشكل صحيح، بمرتين تقريبًا.

يُعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية لجميع هذه الحالات الثلاث، إذ يسمح بتحديد المرضى الذين قد يحتاجون إلى أدوية قد تُنقذ حياتهم في وقت مبكر، قبل أن يتفاقم وضعهم الصحي بشكل خطير.

قال الدكتور باتريك باشتغر، من المعهد الوطني للقلب والرئة التابع لإمبريال كوليدج لندن "لم يتغير تصميم سماعة الطبيب منذ 200 عام، حتى الآن. لذا، من المذهل أن تُستخدم سماعة طبية ذكية لإجراء فحص مدته 15 ثانية، ثم يُظهر الذكاء الاصطناعي بسرعة نتيجة الفحص التي تُشير إلى ما إذا كان الشخص يُعاني من قصور في القلب أو رجفان أذيني أو مرض في صمام القلب".

وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المديرة السريرية في مؤسسة القلب البريطانية واستشارية أمراض القلب "هذا مثال رائع على كيفية تطوير سماعة الطبيب المتواضعة، التي اختُرعت قبل أكثر من 200 عام، لتواكب القرن الحادي والعشرين. نحن بحاجة إلى ابتكارات كهذه، تُتيح الكشف المبكر عن قصور القلب، لأن هذه الحالة غالبًا ما تُشخَّص في مرحلة متقدمة فقط عند دخول المرضى إلى المستشفى كحالة طارئة".

جُرِّبت سماعة الطبيب المُزوَّدة بالذكاء الاصطناعي على مرضى أظهروا واحدا من الأعراض الثلاثة التي تُشير إلى إصابتهم بقصور القلب: ضيق التنفس، أو التعب، أو تورم أسفل الساقين و/أو القدمين.

شهد مشروع سماعة الطبيب، الذي كان من أوائل برامج أبحاث الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق التي طُبّقت في عيادات الأطباء العامّين البريطانيين، فحص 12,725 مريضًا باستخدام هذه التقنية.

قورن هؤلاء المرضى، من 96 عيادة في شمال غرب لندن، بمرضى من 109 عيادات أخرى في المنطقة، حيث لم تُستخدم سماعات الذكاء الاصطناعي.

وكان الأشخاص، الذين فُحصوا باستخدام سماعات الذكاء الاصطناعي، أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بمقدار 2.33 مرة خلال الأشهر الـ 12 التالية.

قال الدكتور ميهير كيلشيكر، عضو آخر في فريق البحث "لا يُشخَّص معظم مرضى قصور القلب إلا عند وصولهم إلى قسم الطوارئ وهم في حالة صحية حرجة. تُظهر هذه التجربة أن السماعات الطبية المُدعَّمة بالذكاء الاصطناعي يُمكن أن تُغيِّر هذا الوضع، مُمكِّنةً الأطباء العامين من أداة سريعة وبسيطة لاكتشاف المشاكل مُبكرًا، مما يُمكِّن المرضى من الحصول على العلاج المُناسب في وقت أقرب".

يُوضَع الجهاز على صدر المريض لتسجيل مخطط كهربية القلب للإشارات الكهربائية من قلبه، بينما يُسجِّل ميكروفونه صوت تدفق الدم عبر القلب.

تُرسَل هذه المعلومات بشكل آمن إلى السحابة الإلكترونية، وهي مساحة تخزين بيانات آمنة عبر الإنترنت، لتحليلها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، المُدرَّبة على بيانات صحية من عشرات الآلاف من الأشخاص، والتي يُمكنها اكتشاف مشاكل القلب الدقيقة التي قد يغفل عنها الإنسان.

تُرسَل نتيجة الاختبار، التي تُشير إلى ما إذا كان المريض مُعرَّضًا لخطر الإصابة بقصور القلب أم لا، مُباشرةً إلى الهاتف الذكي.

يمكن لخوارزمية مُنفصلة الكشف عن الرجفان الأذيني، الذي لا تظهر له أعراض في كثير من الأحيان، ولكن يمكن إدارته باستخدام أدوية تسييل الدم.

كان الأشخاص، الذين فُحصوا باستخدام سماعات الطبيب الذكية، أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بمقدار 3.45 مرة، وأكثر عرضة للإصابة بأمراض صمام القلب بمقدار 1.92 مرة خلال الاثني عشر شهرًا التالية.

قال البروفيسور نيكولاس بيترز، كبير الباحثين في كلية إمبريال كوليدج لندن واستشاري أمراض القلب "تُظهر دراستنا إمكانية تشخيص ثلاث حالات قلبية في جلسة واحدة. ومن المهم أن هذه التقنية متاحة بالفعل لبعض المرضى، وتُستخدم على نطاق واسع في عيادات الأطباء العامين".

وقال البروفيسور مايك لويس، المدير العلمي للابتكار في المعهد الوطني للبحوث الصحية "قد تُحدث هذه الأداة نقلة نوعية في حياة المرضى، إذ تضع الابتكار بين أيدي الأطباء العامين مباشرةً. وتُتيح سماعة الطبيب المُزودة بالذكاء الاصطناعي للأطباء المحليين القدرة على اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتشخيص المرضى في المجتمع، ومعالجة بعض الأمراض الخطيرة التي تُسبب الوفاة".

مصطفى أوفى (أبوظبي)