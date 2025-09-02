الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

«تشات جي بي تي» يختبر ميزة جديدة لتتبع نشاط الأطفال

«تشات جي بي تي» يختبر ميزة جديدة لتتبع نشاط الأطفال
2 سبتمبر 2025 18:46

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الثلاثاء أنها ستُطلق آلية تتيح للأهل مراقبة أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها «تشات جي بي تي».
وأفادت «أوبن إيه آي» في منشور على مدونتها «خلال الشهر المقبل، سيتمكن الأهل من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين» و«التحكم في كيفية استجابة تشات جي بي تي لهم من خلال قواعد السلوك الخاصة بالنموذج».
ووفقاً للشركة، سيتاح للأهل أيضاً تلقي تنبيهات في حال رصد «ضيق حاد» في محادثات أطفالهم، وسيتمكنون من التحكم في إعدادات الحساب.
يأتي هذا الإعلان إثر منشور سابق نُشر في نهاية أغسطس، أشارت فيه الشركة إلى أنها تُعدّ آلية رقابة للأهل.
وأضافت الشركة في منشورها على مدونتها الثلاثاء «نواصل تحسين كيفية تعرّف نماذجنا على علامات الضيق النفسي والعاطفي والاستجابة لها».
وأعلنت «أوبن إيه آي» أنها تتخذ خطوات إضافية من المتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال الأيام الـ120 المقبلة.
وستُعيد الشركة توجيه بعض «المحادثات الحساسة» إلى نماذج التفكير الأكثر تطوراً، مثل نموذج «جي بي تي -5 - ثينكينغ» (GPT-5-thinking).
وأضافت المجموعة الأميركية «تلتزم نماذج التفكير بإرشادات السلامة وتُطبّقها بشكل منهجي أكثر».

 

أخبار ذات صلة
أمازون تُشعل ثورة التسوق.. كاميرتك تكفي للعثور على أي منتج!
«شرطة دبي» تستعرض المشاريع الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية
المصدر: آ ف ب
تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©