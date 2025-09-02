أداة ذكاء اصطناعي تُحدث نقلة في علاج السكتة الدماغية

أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، أن أداة ذكاء اصطناعي متطورة لتحليل فحوصات الدماغ ساعدت في رفع فرص التعافي الكامل لمرضى السكتة الدماغية منذ إطلاقها على نطاق واسع في أنحاء البلاد، وذلك بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، في بيان، إن التقنية الجديدة تقوم بتحليل صور الدماغ لتحديد نوع السكتة وشدتها، بما يُمكّن الأطباء من "اتخاذ قرارات أسرع بشأن العلاج الأنسب".



- اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي يساعد على كشف متلازمة تنفسية خطيرة



ساعة كاملة

تم اعتماد النظام في أكثر من 100 مركز متخصص بالسكتات الدماغية العام الماضي، ليسهم وفق الهيئة في "تمكين آلاف المرضى من التعافي الكامل".

وتشير التحليلات الأولية إلى أن هذه التقنية الذكية يمكن أن تقلّص بشكل كبير الوقت الفاصل بين دخول المريض إلى المستشفى وتلقيه العلاج المنقذ للحياة بما يصل إلى ساعة كاملة.

كما أظهرت البيانات أن استخدام الذكاء الاصطناعي زاد احتمالات التعافي دون إعاقة من 16% إلى 48%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف النسبة السابقة.



- طالع أيضاً: الذكاء الاصطناعي يسلّح جهاز المناعة بـ"صواريخ" لمهاجمة الخلايا السرطانية



سرعة التشخيص

أكد ديفيد هارغروفز، المدير الوطني للسكتة الدماغية في NHS، أن "تقنية دعم القرار بالذكاء الاصطناعي هذه تُحدث ثورة في الطريقة التي نساعد بها المصابين بالسكتة الدماغية".

وأضاف: "يُقدَّر أن المريض يفقد نحو مليوني خلية دماغية كل دقيقة في بداية السكتة، ما يجعل سرعة التشخيص والعلاج أمراً بالغ الأهمية".

وتسجّل بريطانيا نحو 38 ألف وفاة مرتبطة بالسكتات الدماغية سنوياً، ما يجعلها السبب الرابع للوفاة في البلاد.



- تصفح أيضاً: ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون



أدوات موثوقة

وبحسب الحكومة البريطانية، فقد شاركت المملكة المتحدة، في يونيو الماضي، في تأسيس شبكة دولية من الهيئات التنظيمية الصحية تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع وصول "الأدوات الموثوقة للذكاء الاصطناعي إلى العيادات بشكل آمن".

وتأمل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر أن تُسهم هذه التقنية في الوفاء بوعودها الانتخابية المتعلقة بإصلاح نظام الرعاية الصحية وتقليص قوائم انتظار المرضى.



أمجد الأمين (أبوظبي)