جهاز بحجم الكف يكشف أمراض القلب في ثوانٍ

تخيل أن جهازًا صغيرًا بحجم كفّ اليد يمكنه خلال 15 ثانية فقط أن يكتشف ثلاثًا من أخطر أمراض القلب، دون الحاجة إلى فحوصات معقدة أو معدات ضخمة. لم يعد هذا خيالًا علميًا، بل حقيقة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت قيد الاستخدام في العيادات البريطانية، وقد تُغير مستقبل تشخيص أمراض القلب في العالم. أهلاً بك في عصر السماعة الطبية الذكية!

هذه السماعة ليست جزءًا من خيال علمي، بل واقع طبي قيد التطبيق في المملكة المتحدة، حيث بدأ الأطباء في استخدامها كجزء من تجربة وطنية واسعة النطاق تُعرف باسم TRICORDER، تقودها كلية إمبريال لندن بالتعاون مع هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.









تشخيص فوري لثلاثة أمراض قلبية خطيرة





السماعة الذكية، التي لا يتجاوز حجمها حجم بطاقة لعب وتبدو للوهلة الأولى كأنها شاحن محمول، تضع في متناول الأطباء القدرة على اكتشاف ثلاث حالات من أكثر أمراض القلب شيوعًا وخطورة: الرجفان الأذيني، وفشل القلب، وأمراض صمامات القلب.





ما يجعل هذا الابتكار لافتًا هو بساطة استخدامه. فبمجرد وضع الجهاز على الجانب العلوي الأيسر من صدر المريض، يبدأ في تسجيل نشاط القلب لمدة 15 ثانية فقط. خلال هذه اللحظات القصيرة، تقوم الخوارزميات المتقدمة بقراءة بيانات تخطيط القلب الكهربائي (ECG) والأصوات القلبية (PCG)، ثم ترسلها عبر تطبيق ذكي إلى خوادم سحابية لتحليلها في الوقت الفعلي. النتيجة؟ تشخيص أولي سريع يمكن أن يُنقذ حياة.



ذكاء اصطناعي بموثوقية عالية





الجهاز مُصنف كأداة طبية من الفئة الثانية (Class IIa)، ما يعني أنه معتمد للاستخدام الطبي المنتظم دون الحاجة إلى موافقات خاصة من المرضى. وقد أظهرت نتائج التجارب السريرية أن الخوارزميات الثلاثة المستخدمة في تحليل البيانات تقدم أداءً عالي الدقة ومتسقًا، حتى عند مقارنتها بمعايير دولية صارمة.





في دراسة شملت أكثر من 200 عيادة طبية عامة، وغطت نحو 1.5 مليون مريض، تبين أن المرضى الذين خضعوا لفحص هذه السماعة كانوا أكثر عرضة بـ3.5 مرات لتشخيص الرجفان الأذيني، مقارنة بالمرضى الذين خضعوا للفحص التقليدي. كما زادت احتمالات اكتشاف أمراض صمامات القلب لديهم بمقدار الضعف تقريبًا. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل مؤشرات على قدرة هذه التقنية على تحويل طريقة التشخيص المبكر جذريًا وذلك وفقاً لموقع "digitaltrends".





إنقاذ للأرواح... وتوفير في التكاليف





لكن النجاح لا يتوقف عند سرعة التشخيص ودقته. بحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن استخدام هذا الجهاز في الرعاية الصحية الأولية يمكن أن يوفر ما يصل إلى 2400 جنيه إسترليني لكل مريض، بفضل تقليل الحاجة إلى زيارات الطوارئ غير المخطط لها. وعلى نطاق واسع، قد تصل وفورات النظام الصحي البريطاني إلى أكثر من 100 مليون جنيه خلال فترة وجيزة.





وراء هذا الابتكار تقف شركة "Eko Health" الأميركية، بينما يقود الجانب الطبي من المشروع البروفيسور نيكولاس بيترز، استشاري أمراض القلب في كلية إمبريال لندن. ويؤكد البروفيسور أن السماعة الذكية تتيح للأطباء القدرة على تشخيص ثلاث أمراض قلبية خطيرة في جلسة واحدة، وهو أمر لم يكن ممكنًا من قبل باستخدام أدوات بسيطة في العيادات.

خطوة نحو مستقبل أكثر أمانًا للمرضى



وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن فشل القلب يُشخص في 70% من الحالات فقط بعد دخول المريض إلى قسم الطوارئ. هذا الواقع المقلق هو ما يحاول هذا الابتكار تغييره. الهدف ليس فقط التشخيص، بل التشخيص المبكر الذي يُمكّن المرضى من الحصول على العلاج في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم حالتهم.





إن نجاح تجربة TRICORDER لا يعني فقط خطوة نحو مستقبل أكثر ذكاء في الطب، بل هو بداية فعلية لعصر جديد، حيث يصبح الاكتشاف المبكر أسهل، والعلاج أكثر فعالية، والحياة أكثر أمانًا.





