الذكاء الاصطناعي يكشف بدقة مرضا خطيرا يصيب العيون

أظهرت دراسة أسترالية جديدة أن كاميرا آلية مزودة بالذكاء الاصطناعي قادرة على الكشف بدقة عن أمراض ناجمة عن السكري تصيب العيون بنسبة دقة تزيد عن 93% في بيئات غير متخصصة في رعاية العيون.

ويقول مؤلفو الدراسة إن نتائجهم تُظهر إمكانية أن يصبح فحص العين بالذكاء الاصطناعي جزءًا من الرعاية السريرية الروتينية لمرضى السكري.

يمكن أن يمنع العلاج المبكر العمى في 90% من الحالات، إلا أن ضمان حصول جميع مرضى السكري على فحوصات العين اللازمة للكشف عن المرض يُمثل تحديًا كبيرًا للأنظمة الصحية في العديد من دول العالم.

أظهرت نتائج تجربة أسترالية استمرت عامين، ونُشرت في المجلة البريطانية لطب العيون، إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في زيادة إمكانية الحصول على فحوصات العين التي تُسهم في إنقاذ البصر.

شارك أكثر من 860 شخصًا مصابًا بداء السكري في التجربة في غرف انتظار عيادات الأطباء العامين وعيادات الغدد الصماء في ملبورن، بالإضافة إلى خدمة صحية للسكان الأصليين في غرب أستراليا، بين أغسطس 2021 ويونيو 2023.

استخدمت التجربة كاميرا شبكية محمولة آلية، تعمل بخوارزمية ذكاء اصطناعي مُدربة على أكثر من 200,000 صورة شبكية عين قام 21 طبيب عيون بتصنيفها، مما سمح للمشاركين بالتقاط صور لأعينهم أثناء انتظارهم لمواعيدهم الطبية.

تلقى المشاركون في التجربة نسخة مطبوعة تحتوي على رمز استجابة سريعة (QR) مرتبط بنتائج فحصهم لأخذها معهم إلى موعدهم، وأُحيل من وُجدت لديهم علامات المرض للمتابعة مع أخصائي عيون. ولضمان دقة النتائج، قورنت جميع النتائج بالتقييمات المعيارية للتصنيف البشري. كما شارك المشاركون والمتخصصون في الرعاية الصحية في استطلاع رأي حول مدى رضاهم.

على الرغم من أن العديد من الدراسات قارنت الذكاء الاصطناعي بالتقييم البشري لأمراض العيون السكرية، إلا أن دراسة ملبورن تُعد من أوائل الدراسات التي تُجرى في البيئات السريرية الواقعية.

وخلصت الدراسة إلى ما يلي:

معدل دقة مرتفع في التشخيص بنسبة 93.3% مقارنةً بالتقييم البشري.

كان 86% من المشاركين راضين عن التقنية.

أشاد 85% من الأطباء بالتقنية.

حددت الدراسة مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين، بما في ذلك:

الحاجة إلى تحسين جودة الصورة لتقليل عدد الحالات التي لا يمكن تقييمها.

التطوير المستمر للخوارزمية لتقليل النتائج السلبية الخاطئة.

تحسين المتابعة لحث المزيد من المرضى على اتخاذ إجراءات بشأن الإحالات.

الحاجة إلى استراتيجيات مُستهدفة في مجتمعات متنوعة.

تقول البروفيسورة المشاركة في الدراسة ليزا تشوتينغ تشو من مركز أبحاث العيون في أستراليا وجامعة ملبورن "يمكن أن تُمثل فحوصات الذكاء الاصطناعي فائدة كبيرة في المناطق الريفية والنائية حيث يوجد نقص في أخصائيي رعاية العيون المُدربين".

وتضيف "كما أنها تُوفر تكاليف على النظام الصحي، حيث تُتيح إجراء الفحص المُبكر دون الحاجة إلى أخصائي رعاية عيون لكل مريض".

وأضاف سانيل جوزيف من مركز أبحاث العيون في أستراليا وجامعة ملبورن، المشارك في الدراسة، أن فحوصات العين المُدعمة بالذكاء الاصطناعي يُمكن أن تكون أكثر ملاءمة للمرضى، مؤكدا "غالبًا ما يكون لدى مرضى السكري العديد من المواعيد الطبية، ويعطون الأولوية لمواعيدهم مع أخصائيين آخرين على رعاية العيون. يتيح لهم فحص الذكاء الاصطناعي دمج فحص العين مع زيارات طبية أخرى".

مصطفى أوفى (أبوظبي)