السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي

أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
5 سبتمبر 2025 16:12

شهدت مدينة كولونيا الألمانية اليوم الإعلان عن إطلاق الحاسوب الأوروبي العملاق الفائق السرعة «جوبيتر»، الذي يهدف إلى تعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، وإلى تعزيز البحث العلمي، وخصوصاً في مجال التغيّر المناخي.
ويُعدّ «جوبيتر» الذي صنعته مجموعة «أتوس» الفرنسية بموازنة قدرها 500 مليون يورو، وتكفّل تمويله مناصفة كلّ من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، أول حاسوب فائق السرعة في أوروبا، والرابع عالمياً وفقاً للبيانات المتوافرة.
يقع مركز «جوبيتر» في بلدة يوليش، غربيّ كولونيا بألمانيا وهو أول حاسوب فائق «إكزاسكيل» exascale في القارة إذ يستطيع إجراء كوينتيليون عملية حسابية على الأقل في الثانية، أي مليار مليار.
ويشغل «جوبيتر» مساحة تقارب 3600 متر مربع -أي ما يُعادل نصف مساحة ملعب كرة قدم تقريباً- ويضم صفوفاً من المعالِجات ونحو 24 ألف شريحة من شركة «نفيديا» الأميركية.
ويأمل الباحثون أيضاً في استخدام «جوبيتر» لإصدار توقعات مناخية أكثر تفصيلاً وعلى المدى الطويل، سعياً إلى استباق أكثر دقة للظواهر المناخية المتطرفة كموجات الحر، فيما يُمكن استخدامها لمحاكاة عمليات الدماغ بشكل أكثر واقعية، لتطوير أدوية لعلاج أمراض مثل الزهايمر.

 

 

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يساعد المصابين بالشلل على استعادة الحركة
الذكاء الاصطناعي يكشف بدقة مرضا خطيرا يصيب العيون
المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©