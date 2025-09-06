سويسرا تُطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوحا بالكامل

أطلقت مجموعة من المؤسسات السويسرية نموذجًا جديدًا مفتوحًا للذكاء الاصطناعي، مُصممًا ليكون أساسًا للأبحاث والتطبيقات المستقبلية.

أُطلق على هذا النموذج اسم Apertus، وهي كلمة لاتينية تعني "مفتوح". يعكس الاسم مبدأه الأساسي: إتاحة جميع مراحل تصميمه وتدريبه للعامة.

يمكن للمطورين والمؤسسات استخدام Apertus لإنشاء روبوتات دردشة، وأدوات ترجمة، وتطبيقات تعليمية. يمكن تنزيله مباشرةً من Hugging Face أو الوصول إليه عبر Swisscom، مزود الاتصالات الرئيسي في سويسرا، الشريك الاستراتيجي للمبادرة. يتوفر إصداران: نموذج بـ 8 مليارات مُعامل، وإصدار أكبر بـ 70 مليار مُعامل. كلاهما أُطلق بموجب ترخيص مفتوح المصدر، مما يسمح باستخدامه في البحث والتعليم والمشاريع التجارية.

نموذج مفتوح بالكامل

على عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، التي لا تكشف إلا عن تفاصيل مُحددة، يُعد Apertus نموذجًا مفتوحًا بالكامل للذكاء الاصطناعي، حيث تتوفر بنيته وبيانات تدريبه ووثائقه للفحص.

وقال مارتن جاغي، أستاذ التعلم الآلي في مدرسة البوليتكنيك الاتحادية في لوزان وعضو اللجنة التوجيهية للمبادرة السويسرية للذكاء الاصطناعي "نهدف، من خلال هذا الإصدار، إلى تقديم مخطط لكيفية تطوير نموذج ذكاء اصطناعي موثوق، مستقل، وشامل".

وأضاف أن برنامج Apertus سيخضع للتحديث بانتظام من قِبل فريق من المهندسين والباحثين من المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ومدرسة البوليتكنيك الاتحادية في لوزان، وهي المؤسسات التي تعاونت في تطويره.

وصف توماس شولثيس، مدير المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة والأستاذ في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، برنامج Apertus بأنه "محرك للابتكار ووسيلة لتعزيز خبرة الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والمجتمع والصناعة". وأوضح أن المشروع ليس نقلًا تقليديًا للتكنولوجيا من البحث إلى المنتج، بل هو جهد لبناء بنية تحتية للاستخدام طويل الأمد.

متعدد اللغات

شملت عملية التدريب 15 تريليون رمز بأكثر من 1000 لغة، مع حوالي 40% من البيانات بلغات غير الإنجليزية. ويشمل برنامج Apertus لغات غالبًا ما تُغفل في نماذج اللّغات الكبيرة، مثل الألمانية السويسرية.

صُمم Apertus لخدمة الصالح العام. وهو يُعدّ من بين نماذج اللّغات الكبيرة المفتوحة بالكامل القليلة بهذا الحجم، وهو الأول من نوعه الذي يُجسّد التعددية اللغوية والشفافية والامتثال كمبادئ تصميم أساسية، وفقًا لإيمانول شلاج، الرئيس الفني للمشروع وباحث علمي في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ.

وتُطبّق "سويسكوم"، بالفعل Apertus على منصتها السيادية للذكاء الاصطناعي. وصرح دانيال دوبوس، مدير الأبحاث في سويسكوم، قائلاً "يؤكد هذا التزامنا ببناء نظام بيئي آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي يخدم المصلحة العامة ويعزز السيادة الرقمية لسويسرا".

اختبار النموذج

على الرغم من سهولة تنزيل Apertus للمستخدمين ذوي الخبرة، إلا أن الاستخدام العملي يتطلب خوادم أو موارد سحابية أو واجهات مُخصصة. سيتمكن المطورون من اختبار Apertus خلال أسابيع الذكاء الاصطناعي السويسرية التي تستمر حتى 5 أكتوبر 2025. سيتمكن المشاركون في الهاكاثون من الوصول إليه عبر واجهة تستضيفها سويسكوم. كما يمكن لعملاء سويسكوم من قطاع الأعمال البدء في استخدام النموذج من خلال منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

الشفافية والامتثال

بموجب ترخيص المصدر المفتوح، تتوفر بيانات التدريب، وأوزان النماذج، ونقاط التحقق الوسيطة. وقد التزمت عملية تدريب النموذج بقواعد حماية البيانات السويسرية، وقانون حقوق النشر السويسري، ومتطلبات الشفافية في قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي.

اقتصرت مجموعة البيانات على المعلومات المتاحة للعامة، وتمت تصفيتها لإزالة البيانات الشخصية، ولتلبية طلبات إلغاء الاشتراك في مواقع الويب. كما طُبقت المبادئ التوجيهية الأخلاقية لاستبعاد المواد غير المرغوب فيها قبل بدء التدريب.

مستقبل النموذج

صرح أنطوان بوسلو، الأستاذ في مدرسة البوليتكنيك الاتحادية في لوزان (EPFL) والرئيس المشارك لمبادرة الذكاء الاصطناعي السويسرية "يُظهر Apertus أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يكون قويًا ومفتوحًا في آنٍ واحد". وأضاف "إن إصدار Apertus ليس الخطوة الأخيرة، بل هو بداية رحلة، والتزام طويل الأمد بأسس ذكاء اصطناعي مفتوحة وموثوقة وذات سيادة، من أجل الصالح العام في جميع أنحاء العالم".

تهدف التحديثات المستقبلية إلى توسيع نطاق نموذج Apertus، وتحسين الكفاءة، وتطوير أدوات متخصصة في مجالات مثل القانون والصحة والمناخ والتعليم، مع الاستمرار في الالتزام بمعايير الشفافية الصارمة.

مصطفى أوفى (أبوظبي)