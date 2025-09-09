هوليود تهتز.. أول فيلم رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة غير مسبوقة قد تعيد تعريف صناعة السينما، أعلنت شركة OpenAI دعمها لأول فيلم روائي طويل يُنتج بالكامل تقريبًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. يحمل الفيلم اسم "Critterz"، ويستعد للعرض الأول في مهرجان كان السينمائي العام المقبل، في محاولة جريئة لإثبات أن التكنولوجيا الحديثة قادرة على صناعة أفلام أسرع وأرخص من استوديوهات هوليوود الكبرى، دون التنازل عن جودة الإنتاج أو جاذبية القصة. هذا الفيلم ليس مجرد تجربة؛ بل هو رهان على مستقبل السينما، حيث يلتقي الإبداع البشري بالقوة الحاسوبية لتغيير طريقة صناعة الأفلام كما نعرفها.

والهدف من هذا المشروع ليس مجرد إنتاج فيلم جديد، بل اختبار قدرة الأدوات التكنولوجية للشركة على تقديم محتوى قوي بما يكفي للشاشات الكبيرة، مع تقليل تكاليف الإنتاج وإتاحة المجال أمام المزيد من المبدعين لاستخدام هذه التكنولوجيا في مشاريعهم الإبداعية.







"Critterz": مغامرة غابة مبتكرة







يحكي فيلم "Critterz" قصة مجموعة من مخلوقات الغابة التي تنطلق في مغامرة غير متوقعة بعد أن تتعرض قريتهم لاضطراب بسبب غريب يدخل حياتهم. الفكرة كانت من إبداع تشاد نيلسون، متخصص الإبداع في OpenAI، الذي بدأ برسم شخصيات الفيلم قبل ثلاث سنوات أثناء محاولته إنتاج فيلم قصير باستخدام أداة DALL-E لتوليد الصور التابعة للشركة.

في الوقت الحالي، تعاون نيلسون مع شركات إنتاج في لندن ولوس أنجلوس بهدف تحويل هذه الفكرة إلى فيلم طويل وعرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي. ويطمح الفريق لإنجاز الفيلم خلال حوالي تسعة أشهر فقط، بدلًا من السنوات الثلاث التي عادة ما يستغرقها إنتاج فيلم مماثل في صناعة الرسوم المتحركة، ما يمثل تجربة إنتاجية سريعة وغير مسبوقة في عالم السينما.

















الإنتاج: أسرع وأقل كلفة







ووفقاً لموقع"wsj"يحمل فيلم "Critterz" ميزانية تقل عن 30 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير مقارنة بتكاليف أفلام الرسوم المتحركة التقليدية التي غالبًا ما تتجاوز المئة مليون دولار. سيعتمد الإنتاج على مزيج من الذكاء الاصطناعي والفنانين البشريين، حيث سيتم اختيار ممثلين لأداء أصوات الشخصيات، وفنانين لرسم المشاهد الأولية التي سيتم إدخالها لاحقًا في أدوات OpenAI، بما في ذلك GPT-5 ونماذج توليد الصور.





قال نيلسون: "يمكن لـ OpenAI الحديث عن قدرات أدواتها طوال اليوم، لكن الأثر الأكبر يظهر عندما يقوم شخص ما باستخدامها فعليًا في مشروع حقيقي. هذا يمثل دراسة حالة أكثر تأثيرًا من مجرد بناء نموذج تجريبي".

يشارك في إنتاج الفيلم شركتا Vertigo Films في لندن وNative Foreign، والتي تتخصص في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع أساليب الإنتاج التقليدية للفيديو، بهدف إنتاج فيلم طويل في فترة زمنية قصيرة، مع الحفاظ على جودة فنية عالية تجعل الفيلم جاهزًا للعرض السينمائي العالمي.

الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما









تجرب شركات عالمية كبرى مثل ديزني ونتفليكس استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، تحسين تجربة المستخدم، والتسويق، لكنها تتوخى الحذر في اعتماد هذه التكنولوجيا بشكل كامل، خوفًا من تأثيرها على الوظائف التقليدية للكتاب والممثلين، وحماية حقوقهم. كما تحاول هذه الشركات حماية حقوق ملكيتها الفكرية، حيث رفعت كل من ديزني وUniversal دعاوى قضائية ضد شركات AI مثل Midjourney لاستخدامها أعمالًا محمية بحقوق الطبع والنشر، بينما تتواصل النزاعات القانونية بين الأطراف المختلفة.



أما بالنسبة لفيلم "Critterz"، فقد كتب السيناريو بعض أعضاء فريق كتابة فيلم "Paddington in Peru"، وبدأت عملية الإنتاج بالفعل. وسيتم الإعلان عن اختيار أصوات الشخصيات خلال الأسابيع المقبلة. تم تمويل المشروع من قبل شركة Federation Studios، الشركة الأم لـ Vertigo في باريس، ويتم تطوير نموذج لتوزيع الأرباح يسمح للحوالي 30 شخصًا يعملون على الفيلم بالمشاركة في أي أرباح مستقبلية.



الرهان على النجاح والمستقبل









تراهن OpenAI على نجاح فيلم "Critterz" لإثبات أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم محتوى مناسب للشاشات الكبيرة، ويُسرّع تبني التكنولوجيا في هوليوود. أدوات OpenAI تقلل من تكلفة الدخول في إنتاج الأفلام، وتتيح لعدد أكبر من المبدعين الاستفادة منها في مشاريعهم.

وقال متحدث باسم الشركة: "يعكس الفيلم نوع الإبداع والاستكشاف الذي نحب تشجيعه".



ورغم ذلك، فإن عرض فيلم أصلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في شباك التذاكر يمثل رهاناً محفوفًا بالمخاطر، خاصة وأنه ليس واضحًا ما إذا كان الجمهور، الذي ربما يكون مترددًا في العودة للسينما، سيدفع لمشاهدته.

وعلى الرغم من أن الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لا يمكن حمايتها بحقوق الطبع والنشر، فإن مشاركة البشر في أداء الأصوات ورسم المشاهد التي تغذى للأدوات الذكية قد يجعل الفيلم مؤهلاً للحصول على حماية قانونية للحقوق الفكرية، وفقًا لما ذكره نيك كليفيروف، الشريك المؤسس لشركة Native Foreign.

تجربة طموحة وغير مسبوقة







بدأ نيلسون وكليفيروف مشروع "Critterz" في البداية كفيلم قصير، وعُرض في 2023 بتمويل من OpenAI، قبل أن تقوم الشركة بتعيين نيلسون كحلقة وصل مع المبدعين والفنانين لتوجيه استخدام الأدوات بشكل صحيح. ورغم أن خطط التسويق لم تُحدد بعد، إلا أن الفريق يؤكد أن المشروع يمثل تجربة طموحة وغير مسبوقة في عالم صناعة الأفلام، ما يجعله أحد أكثر المشاريع إثارة في قطاع السينما والذكاء الاصطناعي اليوم.







إسلام العبادي(أبوظبي)