الذكاء الاصطناعي يقتحم أعماق النفس البشرية عبر الصوت

لم يعد الصوت مجرد وسيلة للتواصل أو التعبير، بل أصبح بوابة تفتح الطريق أمام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أعمق زوايا النفس البشرية. ففي ابتكار حديث قادم من تبليسي عاصمة جورجيا، استطاعت جامعة الأعمال والتكنولوجيا (BTU) أن تطوّر نظاماً خوارزمياً قادراً على تحليل الكلام البشري، ليس من حيث المعنى فقط، بل من حيث النبرة والإيقاع والرنين وحتى لحظات الصمت الصغيرة التي تتخلله. هذا التحليل الدقيق يُترجم في نهاية المطاف إلى ملف نفسي مفصل، يكشف الأبعاد العاطفية والسلوكية والمعرفية للشخص، فيما يُعرف علمياً بـ "الرمز النفسي".

يقوم النظام الجديد بفحص عناصر دقيقة في الكلام مثل:

النبرة: بما تعكسه من انفعالات عاطفية.

الإيقاع: الذي يكشف عن مستوى الهدوء أو التوتر.

الرنين والسرعة: كمؤشرات على الثقة أو الارتباك.

التوقفات والصمت: التي تحمل أحياناً رسائل أبلغ من الكلمات.

من خلال هذه المعطيات، يتم إنشاء ما تسميه الجامعة "الرمز النفسي"، وهو ملف متكامل يعكس الجوانب المعرفية والعاطفية والسلوكية للفرد.

كيف يعمل النظام؟

اعتمد النظام الذي طورته جامعة الأعمال والتكنولوجيا في تبليسي على مقاربة متعددة المستويات لتحليل الصوت البشري. تبدأ العملية أولاً بتحويل الإشارة الصوتية الخام إلى بيانات رقمية دقيقة، حيث يجري استخراج خصائص مثل النغمة الأساسية ودرجة التردد وشدة الصوت والبصمة الطيفية التي تعكس تدرجات الصوت. بعد ذلك، تدخل هذه البيانات إلى خوارزميات تعلم آلي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، التي تمتاز بقدرتها على رصد الأنماط الخفية والارتباطات غير المباشرة بين السمات الصوتية والحالات النفسية. ولا يقتصر التحليل على لحظة واحدة من الكلام، بل يشمل تتبع التغيرات في الإيقاع والتوقفات على امتداد الزمن، لفهم ديناميكيات الحالة العاطفية وتقلباتها. وفي مرحلة متقدمة، يتم دمج هذه السمات الصوتية مع معايير معرفية وسلوكية أخرى، ليُعاد تركيبها في نموذج احتمالي شامل يُعرف بـ "الرمز النفسي"، وهو بمثابة خريطة رقمية دقيقة للشخصية والحالة الذهنية.

البحث العلمي خلف المشروع

وفقاً لجامعة BTU، تم بالفعل تحليل 500 تسجيل صوتي ضمن المرحلة الأولى، على أن تتوسع العينة لتشمل 1.200 مشارك في المرحلة الثانية. الهدف من هذا التوسع هو اختبار دقة الخوارزميات عبر تنوع أوسع من الأصوات والثقافات واللهجات، مما يمنح النظام قوة تنبؤية أكبر ويقلل من احتمالات التحيّز.

تطبيقات واعدة في مجالات متعددة

لا يقتصر تأثير هذه التقنية على المجال الأكاديمي، بل يمتد ليشمل عدة ميادين عملية. ففي قطاع الصحة النفسية، يمكن للنظام أن يصبح أداة مساعدة للتشخيص المبكر للاكتئاب أو اضطرابات القلق، من خلال تحليل نبرة الصوت والتقلبات العاطفية. أما في مجال التوظيف والموارد البشرية، فيتيح تقييم المرشحين بطريقة أكثر دقة، بعيداً عن الإجابات المحضّرة أو الانطباعات السطحية. كما يمكن أن تسهم هذه التقنية في التعليم، من خلال فهم أفضل للحالة الذهنية للطلاب أثناء التعلم، ومراقبة مستوى التركيز أو التوتر. وحتى في الأمن السيبراني، تظهر إمكانيات جديدة لاكتشاف التلاعب أو الضغوط النفسية من خلال دراسة الأصوات أثناء التحقيقات والمقابلات.

التحديات والأبعاد الأخلاقية

بالرغم من الإشادة الواسعة التي حظي بها الابتكار، يثير هذا النظام تحديات جوهرية تتعلق بالخصوصية، إذ يتطلب حماية بيانات الصوت التي قد تكشف عن جوانب نفسية عميقة وحساسة. كما يبرز التحيز الخوارزمي كعائق محتمل، حيث يمكن أن يفسر النظام الأصوات بشكل مختلف اعتمادًا على اللهجة أو الثقافة، مما قد يؤثر على دقة النتائج. إلى جانب ذلك، تظل مخاطر الاستخدام غير المشروع قائمة، خاصة إذا استُخدم النظام لتحليل الأصوات في سياقات أخرى من دون موافقة الأفراد، ما يضع حدودًا أخلاقية صارمة أمام التطبيق العملي لهذه التقنية.

صدى عالمي وتغطية إعلامية

وكالة رويترز سلطت الضوء على الابتكار بوصفه اختراقاً علمياً يضع جورجيا على خريطة البحث في تقاطعات الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية. أما الجامعة، فأكدت عبر موقعها الرسمي أن المشروع يهدف إلى دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي، ليكون جسرًا بين النظرية الأكاديمية وحلول العالم الحقيقي.

يمثل هذا الابتكار خطوة جريئة في رحلة الذكاء الاصطناعي نحو فهم الإنسان من الداخل، ليس فقط عبر ما يقوله، بل كيف يقوله. ومع كل فرصة علمية يحملها "الرمز النفسي"، يبقى السؤال: هل سيكون الصوت مدخلاً لعلاج نفسي أذكى وأدق؟

لمياء الصديق (أبوظبي)