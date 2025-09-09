غرامة قياسية بـ 1.5مليار دولار على أنثروبيك بسبب الذكاء الاصطناعي

وافقت شركة أنثروبيك، المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، على دفع 1.5 مليار دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها مؤلفون اتهموا الشركة باستخدام نسخ مقرصنة من أعمالهم لتدريب روبوت الدردشة الخاص بها Claude.





ووفقاً لموقع "wired" تشمل التسوية نحو 500,000 كتاب، بما يعادل حوالي 3,000 دولار لكل كتاب، وهو ما اعتبره محامو المؤلفين أكبر مبلغ مسترد لحقوق النشر في التاريخ. مع إلزامها بحذف جميع النسخ الرقمية والبيانات المشتقة منها، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها على هذه المواد. وقد تم تقديم الاتفاق إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا للمراجعة والمصادقة، حيث من المقرر عقد جلسة استماع رسمية في ديسمبر المقبل.





يُشار إلى أن هذه التسوية تأتي وسط تصاعد كبير في عدد القضايا المرفوعة ضد شركات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر. ويُعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بهذا الحجم، ويشكل سابقة قانونية قد تُحدث تحولاً جذريًا في طريقة تعامل شركات التقنية مع المحتوى الإبداعي.





ويرى مراقبون أن هذه التسوية قد تمهّد الطريق لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بتدريب الذكاء الاصطناعي، ما يفرض على الشركات التقنية الالتزام بآليات واضحة للحصول على التراخيص والموافقات قبل استخدام أي محتوى محمي.