"أوبن ايه آي" و"إنفيديا" تعتزمان ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات ببريطانيا

كشفت مصادر مطلعة أن رئيسي شركتي أوبن إيه أي وإنفيديا الأميركيتين للتكنولوجيا بصدد التعهد بضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مجال مراكز البيانات في بريطانيا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لأن المشاورات في هذا الشأن مازالت غير معلنة، قولها إن الشركتين سوف تتعاونان مع شركة نسكيل جلوبال هولدينجز ليمتد المتخصصة في مجال مراكز البيانات ومقرها لندن.

وأوضحت المصادر أن سام التمان، رئيس أوبن ايه أي، وجينسين هوانج، رئيس إنفيديا، سيكونان ضمن بعثة من رؤساء الشركات الأميركية من المتوقع أن تتوجه إلى بريطانيا، مضيفة أن أوبن إيه أي تميل إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في هذا المجال. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعلن الشركات الأميركية التي تعمل في العديد من المجالات ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في بريطانيا خلال زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد الأسبوع المقبل.



