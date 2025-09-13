الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يخدع واضعي السياسات.. كارثة المراجع المزيفة في كندا

13 سبتمبر 2025 16:08

اكتشف خبراء وجود مصادر مزيفة في تقرير الحكومة الكندية الذي استغرق 18 شهراً لإكماله، والذي يدعو لاستخدام أخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم. يحتوي التقرير على أكثر من 15 مرجعاً مختلقاً، مما يثير أسئلة جدية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الوثائق الحكومية الهامة.


الذكاء الاصطناعي: مخرجات معقولة ولكن غير دقيقة


تبرز نماذج اللغة الكبيرة مثل التي تشغل ChatGPT وGemini وClaude في إنتاج هذا النوع من الخيال المقنع لأنها تنتج في المقام الأول مخرجات معقولة، وليس دقيقة. إنها تولد دائماً تقريباً إحصائياً بناءً على الأنماط المستوعبة أثناء التدريب. عندما لا تتماشى تلك الأنماط بشكل جيد مع الواقع، تكون النتيجة معلومات مضللة تبدو واثقة من نفسها.




المراجع المختلقة تدمر مصداقية التقرير

