الذكاء الاصطناعي يخدع واضعي السياسات.. كارثة المراجع المزيفة في كندا

اكتشف خبراء وجود مصادر مزيفة في تقرير الحكومة الكندية الذي استغرق 18 شهراً لإكماله، والذي يدعو لاستخدام أخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم. يحتوي التقرير على أكثر من 15 مرجعاً مختلقاً، مما يثير أسئلة جدية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الوثائق الحكومية الهامة.





الذكاء الاصطناعي: مخرجات معقولة ولكن غير دقيقة





تبرز نماذج اللغة الكبيرة مثل التي تشغل ChatGPT وGemini وClaude في إنتاج هذا النوع من الخيال المقنع لأنها تنتج في المقام الأول مخرجات معقولة، وليس دقيقة. إنها تولد دائماً تقريباً إحصائياً بناءً على الأنماط المستوعبة أثناء التدريب. عندما لا تتماشى تلك الأنماط بشكل جيد مع الواقع، تكون النتيجة معلومات مضللة تبدو واثقة من نفسها.







المراجع المختلقة تدمر مصداقية التقرير





قال جوش ليباوسكي، الرئيس السابق لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة ميموريال والذي استقال من المجلس الاستشاري للتقرير في يناير، لشبكة CBC: "الأخطاء تحدث. المراجع المختلقة شيء مختلف تماماً حيث تدمر بشكل أساسي مصداقية المادة"، مشيراً إلى "عملية معيبة بعمق". تصبح وجود اقتباسات مزيفة محتملة مولدة بالذكاء الاصطناعي محرجاً بشكل خاص نظراً لأن إحدى التوصيات الـ110 للتقرير تنص تحديداً على أن الحكومة الإقليمية يجب أن "تزود المتعلمين والمعلمين بمعرفة أساسية بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأخلاقيات وخصوصية البيانات والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا"، وفقاً لموقع "Ars Technica".





إسلام العبادي(أبوظبي)