كاليفورنيا تريد تنظيم روبوتات الدردشة المرافقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أقرّ مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مشروع قانون قد يُمهّد الطريق لتشريعات مستقبلية. ففي خطوة تاريخية لا تزال تتطلب موافقة رسمية من حاكم الولاية جافين نيوسوم، صوّت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانونٍ لتنظيم ما يُسمى بروبوتات الدردشة "المرافقة".

يتضمن مشروع القانون عددًا من المتطلبات التي يجب على مُقدّمي خدمات الذكاء الاصطناعي استيفاؤها، وإلاّ خالفوا القانون.

أمام نيوسوم مهلةٌ حتى 12 أكتوبر لتوقيع مشروع القانون، المُسمّى SB 243، قبل انتهاء صلاحيته.

يُفصّل مشروع SB 243، بشكلٍ دقيق، مفهوم الرفقة الاجتماعية، مُركّزًا تحديدًا على الذكاء الاصطناعي المُستخدم للدعم الاجتماعي العضوي الشبيه بالإنسان.

يشترط بعض أحكام مشروع القانون، على سبيل المثال، أن تُبلغ روبوتات الدردشة الاجتماعية كل ثلاث ساعات المستخدم أنه يتحدث إلى روبوت دردشة، وليس شخصًا حقيقيًا، وربما ينبغي أن تأخذ استراحة. أما الأحكام الأخرى، فهي ضرورية فقط إذا علم مُقدّم الخدمة أن المستخدم قاصر، وهو ما يعتمد بالطبع على مطالبة المراهقين بالإفصاح عن أعمارهم عند تسجيل الدخول.

في إحدى المسودات السابقة، حُظر استخدام أسلوب "اللعب" في تفاعل روبوتات الدردشة، الذي يُحفّز المزيد من التفاعل مع مرور الوقت، ولكن رُفع هذا الحظر أثناء المفاوضات.

ومن أهم الترتيبات في مشروع القانون برمته ما نصه: "يجب على المشغل منع روبوت المحادثة المرافق على منصته من التواصل مع المستخدمين ما لم يكن لدى المشغل بروتوكول لمنع إنتاج أفكار انتحارية أو انتحار أو محتوى إيذاء النفس للمستخدم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تقديم إشعار للمستخدم يحيله إلى مقدمي خدمات الأزمات، بما في ذلك الخط الساخن للانتحار، إذا عبر المستخدم عن أفكار انتحارية أو انتحار أو إيذاء النفس".

ويُلزِم القانون الشركات، بشكل أكثر تجريدًا، باتخاذ إجراءات فعّالة ضد الأضرار المُحتملة. قد يُعرِّض ذلك شركات الذكاء الاصطناعي للمساءلة القانونية كلما نتجت مأساة عن روبوتات الدردشة "المرافقة" الخاصة بها.

وبدلاً من فرض غرامات حكومية، سيعمل القانون على فرض عقوبات من خلال تمكين المتضررين من روبوت المحادثة من رفع دعاوى قضائية تصل إلى 1000 دولار أميركي لكل انتهاك، بالإضافة إلى النفقات القانونية.

لطالما جادل مطورو الذكاء الاصطناعي بأنه نظرًا لكون الذكاء الاصطناعي نتاجًا للتعلم الآلي، فإنهم لا يمتلكون القدرة نفسها على تعديل السلوكيات الصغيرة عمدًا، وهو الأمر الذي يمتلكه المبرمجون التقليديون فيما يتعلق بالبرمجيات التقليدية.

مصطفى أوفى (أبوظبي)