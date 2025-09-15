انقطاع خدمات "ستارلينك" وتأثر آلاف المستخدمين

ذكر الموقع الإلكتروني لشركة ستارلينك المتخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتابعة لإيلون ماسك أن هناك انقطاعا في خدمات الشركة اليوم الاثنين.

وكتبت الشركة في رسالة على موقعها الإلكتروني "تواجه ستارلينك في الوقت الراهن انقطاعا في الخدمة. فريقنا يحقق في الأمر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأفاد موقع داون ديتيكتور المتخصص في تتبع الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 43 ألف مستخدم في الولايات المتحدة تأثروا بانقطاع الخدمة حتى الساعة 0435 بتوقيت جرينتش.

وتشغّل شركة سبيس إكس المملوكة لماسك شركة ستارلينك التي تقدم خدمات الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور على مدار منخفض قريب من كوكب الأرض، وتُستخدم هذه الخدمات في المناطق النائية ومناطق الصراعات حول العالم.



