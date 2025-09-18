"ميتا" تكشف عن نظارات تقرأ إشارات دماغك وتعرض العالم أمام عينيك

كشفت شركة ميتا عن جيل جديد من نظاراتها الذكية بالتعاون مع Ray-Ban، باسم Meta Ray-Ban Display، وتتميز بوجود شاشة مدمجة على العدسة اليمنى لعرض التطبيقات والتنبيهات والاتجاهات بشكل مباشر أمام عين المستخدم.



وأعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عن المنتج خلال مؤتمر Meta Connect 2025، موضحاً أن النظارات ستكون متاحة للشراء ابتداءً من 30 سبتمبر بسعر 799 دولاراً. وبيّن زوكربيرغ أن هذا المنتج ليس مجرد تجربة بحثية مثل نموذج Orion الذي عرضته الشركة العام الماضي، بل هو منتج استهلاكي جاهز للشراء.







المزايا التقنية للنظارات



تتيح النظارات الجديدة عرض تطبيقات إنستغرام وواتساب وفيسبوك، ومشاهدة الاتجاهات، والتنقل، وكذلك عرض الترجمة الفورية مباشرة عبر الشاشة. وتحتوي النظارات على كاميرات، سماعات، وميكروفونات مدمجة، وتعمل مع مساعد ذكاء اصطناعي مدمج لتسهيل أداء المهام اليومية.







سوار التحكم العصبي Meta Neural Band



يأتي المنتج مزوداً بسوار Meta Neural Band يشبه أجهزة تتبع اللياقة لكنه بلا شاشة، ويستخدم تقنية الكهروميوغرافيا (EMG) لالتقاط الإشارات العصبية بين الدماغ واليد عند أداء الإيماءات. يسمح السوار للمستخدم بالتنقل بين التطبيقات والتحكم بالنظارات عبر حركات بسيطة. كما يتميز ببطارية تدوم 18 ساعة ومقاومة للماء.







التطور والتحديات



يعد هذا الإصدار امتداداً لنجاح النظارات الذكية الأولى Ray-Ban Meta التي باعت منها الشركة ملايين الوحدات بالتعاون مع EssilorLuxottica. وتهدف ميتا من خلال هذه الخطوة إلى تقديم نظارات استهلاكية يمكنها أداء مهام كانت مقتصرة على الهواتف الذكية، في وقت تراهن فيه على أن الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكون مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء.





ورغم أن Ray-Ban Display أقل تقدماً من نموذج Orion التجريبي الذي عرضته ميتا في 2024 ويضم عدسات للواقع المعزز وتقنية تتبع العين، تأمل الشركة أن يكون لديها ميزة السبق في السوق عبر طرح منتج حقيقي وقابل للشراء قبل منافسيها Google وApple، الذين يُتوقع أن يطلقوا نظاراتهم الذكية لاحقاً مع تكامل أكبر مع أنظمتهم التشغيلية.













المستقبل والتوقعات



ووفقاً لموقع "تك كرانش" تراهن ميتا على أن الجمع بين الشاشة المدمجة والسوار العصبي سيخلق تجربة جديدة للمستخدمين، تجمع بين الإنتاجية والترفيه والاتصال المباشر بالعالم الرقمي. ويعتبر هذا الإصدار خطوة استراتيجية لتثبيت حضور الشركة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.





إسلام العبادي(أبوظبي)