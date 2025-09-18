الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"الممرضة الافتراضية" في مايو كلينك.. ذكاء اصطناعي يدعم الكوادر التمريضية

18 سبتمبر 2025 13:02
18 سبتمبر 2025 13:02

أطلقت عيادات مايو نظاماً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يسمى «الممرضة الافتراضية» لتسهيل عمل الممرضات. يوفر النظام ملخصاً منظماً للمعلومات المتعلقة بالمريض، والسياسات الداخلية، وأفضل الممارسات العلاجية، ويتيح روابط مباشرة إلى المصادر العلمية المعتمدة.

ووفقاً لموقع "healthexec" يستخدم هذا النظام تقنيات التوليد اللغوي لتقديم إجابات مخصصة تستند إلى البيانات المتاحة، وهو أداة قيد براءة الاختراع ومُعتمدة للتوافق مع قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية (HIPAA). يمكن للممرضات وعددهن أكثر من 9600 ممرضة في مايو تقديم ملاحظات داخل التطبيق لتحسين الأداء، مما يضمن تطوير الأداة باستمرار.

حتى الآن، يُستخدم النظام حصراً داخل منشآت مايو كلينك في مينيسوتا، ولا توجد خطط فورية لتراخيص خارجية. يعكس هذا المشروع استراتيجية المؤسسة لتطوير حلول داخلية تلبي احتياجات الطواقم التمريضية وتعزز جودة الرعاية دون الاعتماد على شركات خارجية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الصحة
التمريض
ذكاء اصطناعي
