"إنفيديا" تستثمر 5 مليارات دولار في "إنتل" لتطوير منتجات جديدة

أعلنت "إنفيديا"، الشركة الرائدة عالميا في مجال صناعة الرقائق، اليوم الخميس، استثمارها مبلغ 5 مليارات دولار في شركة "إنتل"، وأنها ستتعاون مع شركة أشباه الموصلات في تطوير منتجات جديدة.

وأعلنت "إنفيديا" الأميركية في بيان صحفي أن الشركتين ستتعاونان من أجل تطوير مراكز بيانات مخصصة تشكل العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منتجات خاصة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وأضافت "إنفيديا" أنها ستنفق 5 مليارات دولار لشراء الأسهم العادية في شركة "إنتل" بسعر 28ر23 دولارا للسهم. ويخضع الاستثمار للموافقات التنظيمية.