ما الذي يحمله مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ناقش باحثون وقادة أعمال التطورات المحتملة لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في إطار ندوة نظمتها هيئة تابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

عندما طرحت شركة "أوبن أي آي" روبوت "تشات جي بي تي" عام 2022، ساهمت في انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل واسع، وأحدثت تأثيرًا متسارعًا أدى إلى اندماجه السريع في الصناعة والبحث العلمي والرعاية الصحية والحياة اليومية لمستخدمي هذه التقنية.

ما الذي ينتظر هذه الأداة القوية؟

مع وضع هذا السؤال في الاعتبار، اجتمع مئات الباحثين وقادة الأعمال والمعلمين والطلاب لحضور الندوة الافتتاحية لاتحاد تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل تبادل الأفكار ومناقشة المستقبل المحتمل للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال أنانثا تشاندراكاسان، عميد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "هذه لحظة محورية، الذكاء الاصطناعي التوليدي يتقدم بسرعة. من واجبنا ضمان مواكبة التطور التكنولوجي المستمر" في افتتاح هذه الندوة الأولى لاتحاد تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو اتحاد يضم قادة الصناعة وباحثي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي أُطلق في فبراير الماضي لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح المجتمع.

وأكدت سالي كورنبلوث، رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على الحاجة الماسة لهذا الجهد التعاوني، وقالت إن العالم يعوّل على أعضاء هيئة التدريس والباحثين وقادة الأعمال، لمواجهة التحديات التكنولوجية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي التوليدي مع تقدم التكنولوجيا.

وأضافت كورنبلوث "جزء من مسؤولية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هو الحفاظ على هذه التطورات للعالم... كيف يمكننا إدارة سحر [الذكاء الاصطناعي التوليدي] حتى نتمكن جميعًا من الاعتماد عليه بثقة في التطبيقات الحيوية في العالم الحقيقي؟".

بالنسبة للمتحدث الرئيسي يان لوكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، فإن التطورات الأكثر إثارةً وأهميةً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لن تأتي على الأرجح من التحسينات أو التوسعات المستمرة لنماذج اللغات الكبيرة مثل النموذج اللغوي الكبير من ميتا للذكاء الاصطناعي، و"جي بي تي"، و"كلود". فمن خلال التدريب، تتعلم هذه النماذج التوليدية الضخمة أنماطًا في مجموعات بيانات ضخمة لإنتاج مخرجات جديدة.

بدلاً من ذلك، يعمل لوكون وآخرون على تطوير "نماذج عالمية" تتعلم بنفس طريقة الرضيع، من خلال رؤية العالم من حوله والتفاعل معه من خلال المدخلات الحسية.

وقال "لقد رأى طفل في الرابعة من عمره من خلال الرؤية بياناتٍ تعادل ما رآه أكبر نماذج اللّغة الكبيرة... سيصبح نموذج العالم المكون الرئيسي لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية".

يمكن لروبوت مزود بهذا النوع من نماذج العالم أن يتعلم إكمال مهمة جديدة بمفرده دون تدريب. يرى لوكون أن نماذج العالم هي أفضل نهج للشركات لجعل الروبوتات ذكية بما يكفي لتكون مفيدة بشكل عام في العالم الحقيقي.

ولكن حتى لو أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المستقبلية أكثر ذكاءً وشبهًا بالإنسان من خلال دمج نماذج العالم، فإن لوكون لا يقلق بشأن تحرر الروبوتات من السيطرة البشرية.

وقال إن العلماء والمهندسين سيحتاجون إلى تصميم حواجز أمان للحفاظ على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية على المسار الصحيح، ولكن كمجتمع، فإننا نقوم بذلك منذ آلاف السنين من خلال تصميم قواعد لمواءمة السلوك البشري مع الصالح العام.

وأضاف لوكون "سيتعين علينا تصميم هذه الحواجز. ولكن عند بنائها، لن يتمكن النظام من تجاوزها".

كما ناقش المتحدث الرئيسي، تاي برادي، كبير خبراء التكنولوجيا في "أمازون روبوتيكس"، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يؤثر على مستقبل الروبوتات.

على سبيل المثال، قامت أمازون بالفعل بدمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من مستودعاتها لتحسين كيفية تنقل الروبوتات ونقل المواد لتبسيط معالجة الطلبات.

ويتوقع أن تركز العديد من الابتكارات المستقبلية على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الروبوتات التعاونية من خلال بناء آلات تتيح للبشر أن يصبحوا أكثر كفاءة. وقال برادي "ربما يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) هو التقنية الأكثر تأثيرًا التي شهدتها طوال مسيرتي المهنية في مجال الروبوتات".

ناقش مقدمون ومشاركون آخرون آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على الشركات، بدءًا من الشركات الكبرى وصولًا إلى الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية.

كما تحدث العديد من أعضاء هيئة التدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن أحدث مشاريعهم البحثية، بما في ذلك تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة تُخفف من التحيز والهلوسة.

مصطفى أوفى (أبوظبي)