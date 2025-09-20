سلسلة آيفون 17.. بداية واعدة والهاتف البرتقالي يخطف الأضواء

أبوظبي (وكالات)

اصطفّ الساعين لشراء هواتف سلسلة آيفون 17 الجديدة من هونغ كونغ إلى لندن ونيويورك، في طوابير طويلة يوم الجمعة لشراء أحدث هواتف شركة أبل.

كما اصطف المئات بمتجر أبل الرئيسي في العاصمة الصينية بكين مع بدء بيع سلسلة هواتف آيفون 17 أمس الجمعة، في مؤشر على أن مبيعات السلسلة بدأت بداية واعدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان نحو 300 شخص وصلوا في الصباح إلى متجر أبل في مركز سانليتون التجاري بوسط بكين لاستلام الهواتف التي طلبوها عبر الإنترنت. وقال مشتر إنه اشترى طراز برو ماكس مقابل 9999 يوانا (1406 دولارات) في الصين ..ويتوقع المحللون أن يكون الطراز الأكثر مبيعا في السلسلة 17.

وقال "أعجبتني حقا إعادة تصميم السلسلة 17، وأعتقد أن الهاتف البرتقالي اللون يبدو جيدا، لكنه براق للغاية. الطراز إير يبدو جيدا أيضا، لكن الطراز برو ماكس يعطي عمر بطارية أطول".

تقول أبل إن الطراز الأساسي من آيفون 17 يحتوي على شاشة أكثر إشراقا ومقاومة للخدوش، كما أنه سيحتوي على كاميرا أمامية أفضل من شأنها أن تجعل الصور الذاتية الأفقية تبدو أفضل.

ويرى محللون أن سلسلة آيفون 17 يمكن أن تعطي دفعة حاسمة في نهاية العام لحصة أبل في السوق والشحنات في الصين، والتي تعرضت لضغوط هذا العام بسبب المنافسة الشديدة من شركتي هواوي وشاومي وسط ضعف طلب المستهلكين.ولا تكشف أبل عن أرقام الطلبات المسبقة.

وقال تشيو لي شوان، وهو محلل بارز في شركة أومديا للأبحاث، إنهم يتوقعون ارتفاع شحنات آيفون في الصين 11 بالمئة على أساس سنوي في النصف الثاني بفضل سلسلة الهواتف الجديدة، مما يساهم في نمو خمسة بالمئة خلال العام لشركة أبل في 2025.

وأضاف "من المتوقع أن يتفوق آيفون 17 بروماكس على 16 بروماكس بفعل إعادة تصميمه، وهو عامل يحفز عادة الطلب على استبدال الهواتف في الصين".

وتابع "من المرجح أن يصبح الطراز الأفضل أداء من أبل في السوق الصينية في 2026".