زووم تطلق مجموعة خصائص جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زووم مجموعة خصائص جديدة، بما في ذلك ما تسمى رفيق ذكاء اصطناعي محدث يعمل عبر تطبيقات الاجتماعات، بالإضافة إلى إمكانية إضافة تسجيل الملاحظات الخاصة، وجدولة اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوليد صور رمزية تشبه المستخدمين.

وتهدف الشركة من خلال هذه الخصائص إلى تعزيز قدرة منصة زووم على منافسة تطبيقات الاجتماعات الجديدة. يذكر أن الشركة تتيح تطبيق ذكاء اصطناعي لتسجيل اجتماعات زووم ونسخها.

ومع ذلك، حققت تطبيقات تدوين ملاحظات الاجتماعات العابرة للمنصات مثل ريد أيه.آي وأوتر وفاير فايلز وجرانولا وسيركلباك انتشارا وتطورا كبيرين.



ولمعالجة ذلك، تعمل زووم على جعل رفيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادراً على العمل مع منصات منافسة مثل مييت ومايكروسوفت تيمز، بالإضافة إلى خاصية لتدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات الشخصية.



وبحسب موقغ تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا تستلهم زووم نهج تطبيق جرانولا، إذ تتيح للمستخدمين تدوين ملاحظاتهم الخاصة أثناء الاجتماعات، ثم تتيح لتقنية الذكاء الاصطناعي توسيع الملاحظات وتنظيمها لاحقاً.

كما تضيف زووم ميزة البحث عبر المنصات المختلفة، مما يتيح للمستخدمين استرجاع المعلومات من مختلف منصات جوجل ومايكروسوفت. في الوقت نفسه تعتزم زووم طرح خصائص جديدة متعلقة بالتقويم قريب.



فمن خلال تطبيق رفيق الذكاء الاصطناعي ستتيح المنصة للمستخدمين تحديد الفترات الزمنية المناسبة لجميع الحاضرين لتحديد مواعيد الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها اقتراح اجتماعات يستطيع المستخدم تخطيها من خلال طلب "إفساح المجال".



كما تطلق المنصة خصائص لتقديم توصيات استباقية للاجتماعات، مثل المهام المقترحة وبنود جدول الأعمال للتحضير للاجتماع، ومساعداً جماعياً بتقنية الذكاء الاصطناعي.