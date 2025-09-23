"إنفيديا" تستثمر 100 مليار دولار في "أوبن ايه أي"

أعلن جينسن هوانغ، مؤسس شركة "إنفيديا" الأميركية ورئيسها التنفيذي أمس، أن الشركة ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار في بناء مركز بيانات لشركة "أوبن ايه أي".

وكشفت الشركتان عن خطاب نوايا لما وصفته ببناء تاريخي لحوسبة الذكاء الاصطناعي، سيجمع ما لا يقل عن 10 غيغاواط من أنظمة شركة "إنفيديا".

وقال هوانغ إن "هذا أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ"، مضيفا أن الشراكة تهدف إلى نقل الذكاء الاصطناعي "من المختبرات إلى العالم"، وذلك بحسب منشور على طريقة مقابلة نُشر على مدونة الشركة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه أي" سام ألتمان: "لا يوجد شريك سوى "إنفيديا" يمكنه القيام بذلك بهذا الحجم وبهذه السرعة"، واصفا البنية التحتية بأنها "المحرك الذي نحتاجه لدفع عجلة التطوير".

وقالت الشركتان إنه سيتم نشر أول غيغاواط في النصف الثاني من 2026 على منصة "فيرا روبن" التابعة لـ"إنفيديا"، وإن هذه الشراكة ستتطلب استخدام ملايين من وحدات معالجة الرسومات بالشركة لتدريب وتشغيل الجيل التالي من نماذج "أوبن ايه أي".

وقالت "أوبن ايه أي" إنها تخدم الآن أكثر من 700 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، ما يؤكد الحاجة إلى توسيع نطاق السعة مع طرح نماذج جديدة.