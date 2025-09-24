الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"سبير" الروسية تطلق خاتمها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

24 سبتمبر 2025 09:45

أعلنت شركة "سبير" "SberDevices" الروسية، إطلاق مبيعات خاتمها الذكي الذي دعمته بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مميزة للمستخدم.

ويتميز خاتم "Sber Smart Ring" بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي "GigaChat" التي تمكنه من مراقبة المؤشرات الصحية للمستخدم على مدار الساعة طول أيام الأسبوع.

ويزن الخاتم 5 غرامات فقط، وصنع من سبائك التيتانيوم المطلية بتقنية PVD، في حين صنعت واجهته الداخلية الملامسة للإصبع من بوليميرات خاصة لا تسبب الحساسية لتوفير راحة فائقة عند ارتدائه.

وجهّز الخاتم ببطارية داخلية تمكنه من العمل 7 أيام بالشحنة الواحدة، وبمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم.

ويضمن الخاتم بفضل تصميمه المميز، تواجد هذه المستشعرات على الإصبع بالقرب من الجلد للحصول على قياسات دقيقة لتلك المؤشرات.

كما حصل "Sber Smart Ring" على برمجيات وتقنيات تساعده على قياس معدلات النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم، وقياس مستويات التوتر والأداء العام للجسم، ويمكن نقل جميع هذه البيانات إلى تطبيق الخاتم الموجود في الهاتف الذكي؛ إذ يقوم التطبيق بتحليل البيانات وينبه المستخدم في حال اكتشاف أي خلل بمعدل ضربات القلب أو مستويات الأكسجة في الدم.

كما يمكن عبر التطبيق التواصل مع خبراء الصحة عبر خدمة "SberHealth".

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
